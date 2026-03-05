租客偷偷养狗后玩失踪 仅租3个月 遗下满屋狗屎家具全毁 业主后悔︰当初同情她是毕业生

租楼时常发生纠纷，除欠租外，若遇上无良租客「玩残」单位，同样令业主崩溃。内地一名业主将单位租予自称「刚毕业、手头紧」的年轻女子，岂料对方入住短短数月违反协议偷偷养狗，更在退租后失联，遗下满屋狗屎及严重损毁的家具。业主初步估计维修费高达2万元（人民币，下同），目前已报警及委托律师追讨。

签约明言禁养宠物

内媒报道，事主石女士在昆明安宁市持有一个位于26楼的单位。去年11月初，一名自称刚毕业的杨姓女子主动联络，表示想租住单位，与男友同居。当时她以刚出来工作「手头紧」为由，声称无法一次过缴付大笔按金及上期。石女士心生同情，最终双方在11月5日签署为期一年的租约。

石女士通融对方首个月仅支付900元租金，女租客当日分两次缴交首月租金，5日后再补交900元按金及管理费。石女士强调，出租前已明言单位「严禁养宠物」，女租客当时态度诚恳，并未提出异议。

单位内布满狗屎，两张床褥被狗啃咬至无法使用。

走廊堆满杂物 邻居投诉狗吠

好景不常，签约仅两个月，屋苑管理处于今年1月6日通知石女士，指其单位外的走廊堆满弃置梳化及狗粮等杂物，卫生环境恶劣。石女士随即联络女租客了解，对方辩称因母亲外游，只是「暂托」照顾几日狗只，承诺会尽快送走。石女士当时无奈接受，但一再叮嘱切勿弄坏家具。

然而情况并未改善，单位内的狗只彻夜狂吠，扰人清梦，邻居忍无可忍下报警。管理处再次介入，女租客竟以「遗失锁匙无法入屋喂狗」为由向石女士致歉，并顺势取走单位的后备锁匙。

墙身、房门框及木地板均遭受严重破坏。

突要求退租又反悔 最终失联

至今年2月12日，女租客突然提出退租，并要求退还按金。由于早前曾惊动警方，石女士心生警惕，坚拒对方「视像验楼」的要求，坚持必须亲身实地视察。女租客见状，翌日突然反口称要「继续租住」。其后，石女士向女租客追讨水费，对方起初称稍后支付，随后便失去联络；两三日后才回复称手机损坏，要求将水费直接从按金中扣除，自此音讯全无。

惊见满地狗屎 损失保守估计逾2万元

数日后，石女士亲自上门查看，拍门无人应答。她开门入屋后，发现已经人去楼空，迎面而来的更是一阵极度刺鼻的恶臭。原来单位内布满狗屎，墙身、房门框及木地板均遭受严重破坏；两张床褥被狗啃咬至无法使用，电视柜及床头柜等家私亦全数报销。石女士既气愤又无奈，「好好的房子被糟蹋得面目全非！真的难以接受！」

电视柜及床头柜等家私全数报销。

目前石女士保留单位惨况作证据，经装修公司初步报价，单是修补墙身、木门及地板的费用已高达1.68万元；若连同报废的床褥、电视组合柜及床头柜等家具，总损失保守估计超过2万元。

据了解，涉事租客虽已缴清4个月租金、按金及管理费，但仍拖欠1个月水电费，至今仍处于失联状态。石女士已聘请律师到场搜证，准备透过法律途径起诉该名无良租客，追讨损失。

律师教3招助业主自保

这类「租霸」新闻时有发生，香港业主出租物业时亦应提高警觉。就退租纠纷，《星岛头条》曾向执业大律师陆伟雄查询法律意见。陆伟雄表示，作为业主，每次将物业放租时，除著眼租金高低外，更应细心留意租客背景，如学历、职业、家庭成员人数等，而构成可赔偿关键在于属自然还是人为损耗。

陆伟雄教授业主三招保障自己，第一，要求租客支付按金是保障自己的重要步骤，「当租客唔租个阵，业主可先留住按金，睇吓交楼时有冇损坏，如果需要维修、清理垃圾，可以喺按金入面扣除。」

第二，业主千万不要容许租客将按金当交租，「有啲租客话3个月唔交租，喺按金扣，呢个系最不可取。日后要执番靓、做清洁，起码有按金可以扣除。」

第三，如遇到租客交屋时单位状况不佳，业主亦不要自行维修及清洁，最好找外判的承办商进行清洁或装修，并按照发票款项扣除按金，「有单有据」避免争议。

如遇到租客不愿意扣除按金，又或按金不够赔偿等情况时，可向相关法院追讨，金额少于75,000元可找小额钱债审裁处；金额介乎75,000元至300万元可找区域法院；若多于300万元则可找高等法院。他明白业主遇到不良好的租客时会感叹自己倒霉，但都要确保自己权益受到保障。

