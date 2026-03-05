深井碧堤半岛银主盘604万拍出 3组客抢高25% 星涟海4房每呎1万元沽

黄开基拍卖行昨日举行拍卖会，推出19项物业拍卖，吸引逾50人出席，其中深井碧堤半岛6座高层E室，面积517方呎，属于银主盘，开价480万推拍，吸引3组买家出价竞购，最终以604万拍出，呎价约11683元，较开价高约25.8%。

另外，忠诚拍卖行昨日售出3项物业，全属住宅银主盘，其中马鞍山星涟海2A座低层D室，实用面积1,154平方呎，设4房1套及工作间连厕，获5组客争购，并由938万元抢高25%至1168万元沽出，呎价约10,121元。是次造价较银行估价1,291万元，低出约123万元或9.5%。

据悉，原业主于2018年7月以1854.2万元向发展商购入上述单位，其后于2022年7月及9月分别向银行及财务公司借贷，最终资不抵债，并沦为银主盘。

星涟海位于马鞍山彩沙街1号，于2018年2月开始入伙，屋苑合共设有6座，提供454伙，面积由738方呎至1732方呎。屋苑会所设施多元，5大主题提供近30项设施，包括室外泳池、户外烧烤、儿童设施、健身室设施等。

