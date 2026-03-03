中东紧张局势升温 业界称暂未影响楼市气氛 豪宅价量有望跑赢大市

中东紧张局势升温，环球股市受压，市场忧虑会否为本港楼市添上阴影。综合业界意见认为，不稳局势或导致部分准买家变得观望，甚至有机会乘机压价，但整体而言暂未对楼市气氛构成影响。

永泰地产发展执行董事兼销售及市务总监杨聪永表示，本港与中东地区在地理位置上有相当距离，战事对本港楼市影响不大，反而当地政局不稳有利资金流入本港，令本港成为资金避险港，预计先流入股票市场及基金，对楼市交投亦同时起正面及带动作用，集团推盘不受影响，维持今日正式公布旗下全新项目首张价单。

与此同时，有发展商表示，当前宏观环境复杂化，资本为求保值有机会进行重新调配，亚洲有望靠稳定经济发展，成为资金避风港。本港住宅属可以投放资金的工具之一，其中豪宅物业因为稀缺及抗跌力，成交价及交投量有望录得跑赢大市的增长幅度。

张翘楚：对本地楼市冲击有限

华坊咨询评估资深董事梁沛泓表示，地缘政治变得紧张，直接牵动油价上升，港股昨日亦下跌约2%。乐观而言，香港属于相对安全的地方，但世界经济转弱，始终影响本港楼价短期升势。现时本港住宅买卖双方以本地客及内地客为主，普遍认为战事远离自己，所以相信负面影响很快会淡化。

泓亮咨询及评估董事总经理张翘楚表示，中东战事令原油价格飙升，从而导致通胀升温和经济放缓，有机会因此放缓减息步伐，继而为本港楼市带来负面影响。不过，本地楼市始终具有刚性需求，加上地缘政治事件主要影响中东地区，对本地楼市带来的冲击有限。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，中东战事或会对买家入市意欲构成轻微心理影响，亦有机会成为买家压价的理由之一，然而业主普遍都看好本港楼市未来走势，相信未必会轻易因此接受买家大幅压价。

美联高级董事布少明表示，近日国际政局阴霾密布，可能令少量准买家转为观望，但暂时未对楼市构成影响。若情况没有显著恶化，同时股市能在短时间内回稳，楼市积存的购买力将继续释放，对发展商推售新盘的步伐没有明显阻碍，预期3月份多盘齐推，一手成交能突破2500宗。