Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中东紧张局势升温 业界称暂未影响楼市气氛 豪宅价量有望跑赢大市

楼市动向
更新时间：10:14 2026-03-03 HKT
发布时间：10:14 2026-03-03 HKT

中东紧张局势升温，环球股市受压，市场忧虑会否为本港楼市添上阴影。综合业界意见认为，不稳局势或导致部分准买家变得观望，甚至有机会乘机压价，但整体而言暂未对楼市气氛构成影响。

永泰地产发展执行董事兼销售及市务总监杨聪永表示，本港与中东地区在地理位置上有相当距离，战事对本港楼市影响不大，反而当地政局不稳有利资金流入本港，令本港成为资金避险港，预计先流入股票市场及基金，对楼市交投亦同时起正面及带动作用，集团推盘不受影响，维持今日正式公布旗下全新项目首张价单。

与此同时，有发展商表示，当前宏观环境复杂化，资本为求保值有机会进行重新调配，亚洲有望靠稳定经济发展，成为资金避风港。本港住宅属可以投放资金的工具之一，其中豪宅物业因为稀缺及抗跌力，成交价及交投量有望录得跑赢大市的增长幅度。

张翘楚：对本地楼市冲击有限

华坊咨询评估资深董事梁沛泓表示，地缘政治变得紧张，直接牵动油价上升，港股昨日亦下跌约2%。乐观而言，香港属于相对安全的地方，但世界经济转弱，始终影响本港楼价短期升势。现时本港住宅买卖双方以本地客及内地客为主，普遍认为战事远离自己，所以相信负面影响很快会淡化。

泓亮咨询及评估董事总经理张翘楚表示，中东战事令原油价格飙升，从而导致通胀升温和经济放缓，有机会因此放缓减息步伐，继而为本港楼市带来负面影响。不过，本地楼市始终具有刚性需求，加上地缘政治事件主要影响中东地区，对本地楼市带来的冲击有限。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，中东战事或会对买家入市意欲构成轻微心理影响，亦有机会成为买家压价的理由之一，然而业主普遍都看好本港楼市未来走势，相信未必会轻易因此接受买家大幅压价。

美联高级董事布少明表示，近日国际政局阴霾密布，可能令少量准买家转为观望，但暂时未对楼市构成影响。若情况没有显著恶化，同时股市能在短时间内回稳，楼市积存的购买力将继续释放，对发展商推售新盘的步伐没有明显阻碍，预期3月份多盘齐推，一手成交能突破2500宗。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
19小时前
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:11
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
即时国际
2小时前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
23小时前
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
影视圈
18小时前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
12小时前
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影视圈
16小时前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
19小时前
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突发
13小时前
赌王三太陈婉珍新形象庆生状态惊人 何超云中门大开超性感切蛋糕 向新欢嘟嘴甜到漏？
赌王三太陈婉珍新形象庆生状态惊人  何超云中门大开超性感切蛋糕  向新欢嘟嘴甜到漏？
影视圈
14小时前
杜拜「买楼送居留权」狂吸客 获俄国人及币圈新贵青睐 惟受战火波及吓退睇楼客
杜拜「买楼送居留权」狂吸客 获俄国人及币圈新贵青睐 惟受战火波及吓退睇楼客
海外置业
5小时前