恒生相隔8年重推定息按揭 3年期息率2.73厘睇齐汇丰 贷款500万每月供款少逾6%

继汇丰银行去年推出低息定按计划后，今日（2日）恒生银行自2018年后再重新推出定按，提供首3年定息期选择，是自2018年以来。有别于汇丰有3年及5年期选择；固定按息则同为2.73厘，低于H按主流封顶息（3.25厘）逾半厘；申请期于5月底截止，并需于今年内提取贷款，但比现有汇丰定按申请期至4月底更长。中原按揭董事总经理王美凤认为，恒生将申请期延至5月底，相信是因为今年联储局主席任期于5月届满前，息率维持不变机会较大。

相关文章：汇丰推3年或5年定息按揭 年利率2.73厘 较H按封顶利率低 设现金回赠

贷款500万每月供款减少1401元

王美凤表示，若采用上述定按，以平均新批按揭额约500万元、30年期为例，每月供款将固定为20,359元，相比于现时主流H按封顶息3.25厘，供款可减少1,401元或6.4% ; 利息支出更减少约2,167元，减幅达16%。

恒生定息计划详情

年期 3年 定息息率 2.73% 定息期后息率 P-1.75厘 罚息期 2年 申请期限 2026年5月31日 提取期限 2026年12月31日

她认为，市场H按息率自去年10月底至今维持3.25厘，暂时处于停滞时期，将促使2.73厘定息计划吸引力增加。她续指，尽管美国仍处减息周期，但未来调整空间已收窄，采用低息定按则可让借款人预先享有减息效果、降低每月供款额，同时可让借款人在定息期内维持供款额不变，免受未来息率波动影响。

此外，她指有关定按客户照样可享有银行提供之现金回赠、定息期后按息与现有H按封顶息亦一致，并提供短至两年较具弹性之罚息期。

美凤认为，在现时再有大型银行推出定按优惠下，定按比例预期可由目前5.4%进一步上升。

定按客户选用3年定息期居多

汇丰方面，去年8月下旬重推的定按计划，首3年定息或首5年定息均为2.73厘，其后按息为最优惠利率（P）减1.75厘（即3.25厘）；3年及5年计划的罚息期分别为2年及3年；设有现金回赠，但不设按揭存款挂钩户口。该行申请期于4月底完结。

相关文章：港P不变后 汇丰延长定按申请 业界料反映拆息回落有限 平过H按几多？

王美凤认为，在现时再有大型银行推出定按优惠下，定按比例预期可由目前5.4%进一步上升，以至逐步升至一成或以上。事实上，近月选用定息按揭比例已见上升，最新1月份新批定按选用比例增至5.4%的逾3年新高 ; 根据推算，有关提供定按的大型银行约占3成客人选用定按。

未来拆息走势方面，王美凤指1个月拆息若并未跌至低于1.43厘水平，是次定息率2.73厘仍会低于现时市场H按息水平。尽管最近港元拆息有所回落，今天1个月拆息为2.36厘，但若非资金流向再次出现大量流入，港息一般不会低于美息过大差幅，预期未来一段时间1个月拆息低于1.43厘之机会不大。

经络曹德明：买家有更多选择

经络按揭转介首席副总裁曹德明表示，恒生银行推出的定息按揭计划，息率较现时一般新造P按及H按计划的3.25厘低出52点子，可即时节省更多利息开支。假设贷款额为500万元、年期为30年，现时银行普遍H按及P按计划的息率为3.25厘，每月供款为21,760元；恒生银行推出的定按计划，息率固定为2.73厘，每月供款较银行普遍H按及P按计划，可减少1,401元至20,359元。

曹德明续指，定息按揭不仅可即时节省更多利息支出，亦能锁定指定年期的息率，避免日后因利率波动带来的风险，因此吸引部分非固定收入人士或长线投资的人士选用。除了新造按揭客户，早年选用发展商高成数按揭的业主亦可转按至此计划悭息。根据金管局住宅按揭统计，今年一月份定息按揭计划的比例报5.4%，连升5个月，创逾3年（38个月）新高，现时再有银行推出低息定息按揭计划，预计定按选用比例仍有上升空间。

相关文章：申请按揭不用交银行月结单? 认识全新「户口互联」 简化信贷程序

相关文章：H按vsP按〡点拣好？一文看清两者分别