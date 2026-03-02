华润隆地进军学生宿舍 9.53亿购葵涌悦品酒店 料提供逾900个宿位 曾沦银主盘
更新时间：11:18 2026-03-02 HKT
发布时间：11:18 2026-03-02 HKT
发布时间：11:18 2026-03-02 HKT
近期酒店及与学生宿舍相关的项目受捧，位于葵涌的悦品酒店．荃湾全幢，早前沦为银主盘，由华润隆地以9.53亿承接，交易由高力香港及莱坊合作促成，平均每间客房作价163万。华润隆地全力进军学生宿舍市场，预期提供逾900个宿位。
葵涌青山公路葵涌段443号的悦品酒店．荃湾全幢，早于去年4月放售，楼高30层，总建筑面积约为292961方呎，坐拥583间客房，当时市场估值约13.8亿，最终大幅减价易手，由两间大型测量师行促成。莱坊及高力香港昨日联合公布，华润隆地已购入该全幢酒店，作价9.53亿，双方正式签署买卖合同。
高力香港资本市场及投资服务主管翟聪回应《星岛》指，上述交易为买卖物业，新买家进军学生宿舍市场，预期提供逾900个宿位，买家将物业打造为极具学习氛围的地方，提供学生最佳的生活及学习环境。
莱坊执行董事及大中华区私人客户主管麦子兴表示，近期地产市场频录大额交易，酒店及具学生宿舍改装潜力的物业尤其受关注。随着内地企业于本港地产市场趋活跃，预料今年大额成交陆续有来。
每间客房作价163万
该幢酒店曾由邓成波家族持有，惟早前沦为银主盘，目前提供583间客房，以易手价计，平均每间客房作价163万，若以总楼面计算，平均呎价3253元。
该酒店前身为工厦红A中心，邓成波家族于2012年斥资5.28亿收购，其后改装为酒店，2018年完成物业翻新开业，提供6种不同的房型，高层望开扬城市景，低层地下及高层地下提供餐饮服务，并设置会议室、美容院和健身室。
相关文章：舖王邓成波家族首放售荃湾悦品酒店 市值13.8亿 每客房平均236万元
悦品酒店．荃湾虽然酒店以「荃湾」作为名称，其实，项目位于葵涌，该酒店距离葵兴港铁站步程约15分钟，酒店亦有专线巴士直达尖沙咀及葵芳港铁站。
最Hit
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
2026-03-01 09:00 HKT
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
2026-03-01 11:06 HKT
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
2026-02-28 06:00 HKT
两蚊两折｜4月起生效 10元或以上车费付正价两折 一文睇清收费安排重点！
2026-03-01 11:00 HKT