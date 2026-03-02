华润隆地进军学生宿舍 9.53亿购葵涌悦品酒店 料提供逾900个宿位 曾沦银主盘

近期酒店及与学生宿舍相关的项目受捧，位于葵涌的悦品酒店．荃湾全幢，早前沦为银主盘，由华润隆地以9.53亿承接，交易由高力香港及莱坊合作促成，平均每间客房作价163万。华润隆地全力进军学生宿舍市场，预期提供逾900个宿位。

葵涌青山公路葵涌段443号的悦品酒店．荃湾全幢，早于去年4月放售，楼高30层，总建筑面积约为292961方呎，坐拥583间客房，当时市场估值约13.8亿，最终大幅减价易手，由两间大型测量师行促成。莱坊及高力香港昨日联合公布，华润隆地已购入该全幢酒店，作价9.53亿，双方正式签署买卖合同。

高力香港资本市场及投资服务主管翟聪回应《星岛》指，上述交易为买卖物业，新买家进军学生宿舍市场，预期提供逾900个宿位，买家将物业打造为极具学习氛围的地方，提供学生最佳的生活及学习环境。

莱坊执行董事及大中华区私人客户主管麦子兴表示，近期地产市场频录大额交易，酒店及具学生宿舍改装潜力的物业尤其受关注。随着内地企业于本港地产市场趋活跃，预料今年大额成交陆续有来。

每间客房作价163万

该幢酒店曾由邓成波家族持有，惟早前沦为银主盘，目前提供583间客房，以易手价计，平均每间客房作价163万，若以总楼面计算，平均呎价3253元。

悦品酒店.荃湾2018年开幕礼（星岛日报图片）

该酒店前身为工厦红A中心，邓成波家族于2012年斥资5.28亿收购，其后改装为酒店，2018年完成物业翻新开业，提供6种不同的房型，高层望开扬城市景，低层地下及高层地下提供餐饮服务，并设置会议室、美容院和健身室。

悦品酒店．荃湾虽然酒店以「荃湾」作为名称，其实，项目位于葵涌，该酒店距离葵兴港铁站步程约15分钟，酒店亦有专线巴士直达尖沙咀及葵芳港铁站。