Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

华润隆地进军学生宿舍 9.53亿购葵涌悦品酒店 料提供逾900个宿位 曾沦银主盘

楼市动向
更新时间：11:18 2026-03-02 HKT
发布时间：11:18 2026-03-02 HKT

近期酒店及与学生宿舍相关的项目受捧，位于葵涌的悦品酒店．荃湾全幢，早前沦为银主盘，由华润隆地以9.53亿承接，交易由高力香港及莱坊合作促成，平均每间客房作价163万。华润隆地全力进军学生宿舍市场，预期提供逾900个宿位。

葵涌青山公路葵涌段443号的悦品酒店．荃湾全幢，早于去年4月放售，楼高30层，总建筑面积约为292961方呎，坐拥583间客房，当时市场估值约13.8亿，最终大幅减价易手，由两间大型测量师行促成。莱坊及高力香港昨日联合公布，华润隆地已购入该全幢酒店，作价9.53亿，双方正式签署买卖合同。

高力香港资本市场及投资服务主管翟聪回应《星岛》指，上述交易为买卖物业，新买家进军学生宿舍市场，预期提供逾900个宿位，买家将物业打造为极具学习氛围的地方，提供学生最佳的生活及学习环境。

莱坊执行董事及大中华区私人客户主管麦子兴表示，近期地产市场频录大额交易，酒店及具学生宿舍改装潜力的物业尤其受关注。随着内地企业于本港地产市场趋活跃，预料今年大额成交陆续有来。

每间客房作价163万

该幢酒店曾由邓成波家族持有，惟早前沦为银主盘，目前提供583间客房，以易手价计，平均每间客房作价163万，若以总楼面计算，平均呎价3253元。

悦品酒店.荃湾2018年开幕礼（星岛日报图片）
悦品酒店.荃湾2018年开幕礼（星岛日报图片）

该酒店前身为工厦红A中心，邓成波家族于2012年斥资5.28亿收购，其后改装为酒店，2018年完成物业翻新开业，提供6种不同的房型，高层望开扬城市景，低层地下及高层地下提供餐饮服务，并设置会议室、美容院和健身室。

相关文章：舖王邓成波家族首放售荃湾悦品酒店 市值13.8亿 每客房平均236万元

悦品酒店．荃湾虽然酒店以「荃湾」作为名称，其实，项目位于葵涌，该酒店距离葵兴港铁站步程约15分钟，酒店亦有专线巴士直达尖沙咀及葵芳港铁站。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱特朗普：军事行动或持续四周 同意与伊朗新领导层对话︱不断更新
即时国际
1小时前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
20小时前
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
2026-03-01 09:00 HKT
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
笋盘推介
2小时前
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
2026-03-01 11:06 HKT
01:14
伊朗局势︱杜拜机场停摆 滞留港人感徬徨 街上无人无车不敢外出：唔知场仗要打几耐!
社会
19小时前
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
3小时前
星岛申诉王|放蛇揭 私宅兜售平价伟哥 70岁卖家：食完我做多2次 !
04:09
星岛申诉王 | 放蛇揭私宅兜售平价伟哥 70岁卖家：食完我做多2次
放蛇直击
4小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
「两元两折」方案于今年4月推行，「优惠车程设限」方案将于2027年4月左右。
两蚊两折｜4月起生效 10元或以上车费付正价两折 一文睇清收费安排重点！
社会
2026-03-01 11:00 HKT