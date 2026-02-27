Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

卖地计划｜来年推9幅住宅地 涉6650伙 3幅来自洪水桥 首季推港铁屯门16区2期

楼市动向
更新时间：16:45 2026-02-27 HKT
发布时间：12:43 2026-02-27 HKT

发展局局长宁汉豪公布新财政年度卖地计划，合共推出9幅住宅用地，共涉6,650伙，当中3幅来自洪水桥片区，共涉3,120伙，占总数47%。同时亦有3幅属滚存，分别位于赤柱、东涌及西贡。她又指，商业物业空置率达双位数，新财年不推商业地。部份商业地将采用其他灵活用途，如东涌、启德、沙田商业地，会改作学生宿舍用途。

新财年首季（4至6月）推出1幅地皮招标，为东涌106A住宅用地，共提供约990伙，以及港铁屯门第16区第2期，约有5,510伙，以及约157伙的地契修订项目。

宁汉豪：审时度势推出土地供应

宁汉豪表示，楼市明颢回暖，交投量上升，近月推出住宅地以相当合理价卖出，可见楼市稳步回暖向稳。调升贵价物业印花税，并不担心土地招标结果。

她又指，新财年供应达2.2万伙，超过过往的年度目标，又指新财年的供应目标为1.25万伙，政府向来都会预留多一点供应，向市场显示政府有足够土地，4806会审时度势推出，适时运用手上土地，稳定供应。

她指，未来5年私宅供应承载9.8万伙，一半来自北都。同时，北都为未来新开发用地及本港经济引擎，直言「把多啲力量集中在北都」；另有两成供应来自东涌及小蚝湾，至于其他供应在市区，惟市区已经发展多年，供应不多。

宁汉豪表示，港铁屯门第16区第2期项目规模大，涉及5,510伙，将由单一财团夺得发展权，以发展住宅及基场商场部份，料能产生协同效应。启德智慧绿色集体运输系统住宅用地，约1,300个单位，是支援启德集体运输系统，而运输及物流局正就项目招标中，相关详情会适时公布。

相关文章：新地「一口价」夺港铁屯门第16区站第一期项目 雷霆预计总投资约60亿 兴建中小型单位为主

私楼落成量年均1.7万伙 减约8%

财政司司长陈茂波日前公布新一份财政预算案，未来5年会准备可供兴建约9.8万个私营房屋单位土地。来年卖地表包括9幅住宅用地，加上「一铁一局」及私人发展和重建项目，预计全年潜在土地供应可供兴建约2.2万多个单位。

新财年推9幅住宅地，对比今财年多出1幅，潜在土地供应可供兴建约2.2万多个单位，对比今财年的1.37万伙，按财年多出8300伙或60.58%，最新伙数更是创自2018/19财政年度2.55万伙后、约8个财年新高纪录。

政府在今财年顺利批出5幅住宅地，对比上财年的4幅多出1幅。
政府在今财年顺利批出5幅住宅地，对比上财年的4幅多出1幅。

陈茂波特别强调，上述用地具体推售安排，会审慎参考市场和其他情况按季公布，让市场平稳发展。考虑到非住宅物业市场空置率、现时及未来供求情况，政府来年继续不推售一般商业用地。

私营房屋供应方面，预计今年起的5年内，私人住宅单位每年平均落成量约1.7万个，较过去5年平均数减少约8%。未来3至4年，一手私人住宅单位潜在供应量约为10.4万个单位，估计有9.2万个单位为面积少于753方呎的中小型单位，占整体供应量88%。

卖地表仍有6幅住宅地

资料显示，卖地表中仍有6幅滚存住宅地供应，亦有豪宅地、包括赤柱环角道（乡郊建屋地段第1204号），位处传统豪宅地，涉及可建总楼面约48.02万方呎等，亦有不少中小型住宅地。其他地区如屯门扫管笏、东涌新发展区等，料政府亦会按步推出。

财政预算案2026︱市况改善 财团投地意欲增 推9住宅地建2.2万伙 创近8年新高 业界：有助维持市场稳定

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
5小时前
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
生活百科
2026-02-26 13:25 HKT
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
01:37
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
社会
7小时前
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
5小时前
石湖风下周或袭港？
石湖风下周袭港？若达一条件或现身 可致狂风暴雨 最高风速达过百公里
社会
3小时前
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影视圈
3小时前
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
生活百科
2026-02-26 15:46 HKT
抱怨阿妈狮子开大口收家用 网上流传按月薪百份比上缴 网民因一事反对轰不公平｜Juicy叮
抱怨阿妈狮子开大口收家用 网上流传按月薪百份比上缴 网民因一事反对轰不公平｜Juicy叮
时事热话
5小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT