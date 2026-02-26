大鸿辉梁绍鸿3.23亿沽Mount Nicholson 豪宅加税前成交 「中国超跑第一人」可悭727万

山顶超级豪宅MOUNT NICHOLSON 2期中低层A室，面积4566方呎，本月11日以3.23亿易手，呎价约70740元；据土地注册处资料显示，原业主为有「舖王」称的大鸿辉主席梁绍鸿，他早于2016年11月以3.12亿购入，持货10年转手，帐面获利约1100万或3.5%。

山顶超级豪宅MOUNT NICHOLSON 2期中低层A室，面积4566方呎，本月11日以3.23亿易手，呎价约70740元。

「中国超跑第一人」接货

市场消息指，买家以EARTHSTONE LIMITED作登记，公司董事为付嵩洋，为北京恒翔永瑞贸易有限公司创始人兼董事长，即「中国超跑第一人」，收藏逾20部顶级跑车，包括以6000万元人民币购入一部专门订制的林宝坚尼SC18 Alston，同时是内地顶级跑车俱乐部HAC（Hyper Auto Club）的创办人。

由于买家于今日逾亿元豪宅印花税调高至6.5%前入市，若以此成交价计算，即悭税约727万元。

相关文章：财政预算案2026︱豪宅印花税调高至6.5% 料增10亿收入 小斯去年底豪掷逾亿入市 成功悭逾300万辣税