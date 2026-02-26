Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大鸿辉梁绍鸿3.23亿沽Mount Nicholson 豪宅加税前成交 「中国超跑第一人」可悭727万

楼市动向
更新时间：18:08 2026-02-26 HKT
发布时间：18:08 2026-02-26 HKT

山顶超级豪宅MOUNT NICHOLSON 2期中低层A室，面积4566方呎，本月11日以3.23亿易手，呎价约70740元；据土地注册处资料显示，原业主为有「舖王」称的大鸿辉主席梁绍鸿，他早于2016年11月以3.12亿购入，持货10年转手，帐面获利约1100万或3.5%。

山顶超级豪宅MOUNT NICHOLSON 2期中低层A室，面积4566方呎，本月11日以3.23亿易手，呎价约70740元。
山顶超级豪宅MOUNT NICHOLSON 2期中低层A室，面积4566方呎，本月11日以3.23亿易手，呎价约70740元。

「中国超跑第一人」接货

市场消息指，买家以EARTHSTONE LIMITED作登记，公司董事为付嵩洋，为北京恒翔永瑞贸易有限公司创始人兼董事长，即「中国超跑第一人」，收藏逾20部顶级跑车，包括以6000万元人民币购入一部专门订制的林宝坚尼SC18 Alston，同时是内地顶级跑车俱乐部HAC（Hyper Auto Club）的创办人。

由于买家于今日逾亿元豪宅印花税调高至6.5%前入市，若以此成交价计算，即悭税约727万元。

相关文章：财政预算案2026︱豪宅印花税调高至6.5% 料增10亿收入 小斯去年底豪掷逾亿入市 成功悭逾300万辣税

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
22小时前
豪宅保安风骚晒新春彪炳战绩 黑仔同行年初四只得$630利是钱 行家自爆逗利是绝招｜Juicy叮
豪宅保安风骚晒新春彪炳战绩 黑仔同行年初四只得$630利是钱 行家自爆逗利是绝招｜Juicy叮
时事热话
5小时前
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」犹如换脸  身体一部份断裂令人忧心
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」犹如换脸  身体一部份断裂令人忧心
影视圈
9小时前
被告彭励进否认2项强奸罪受审。资料图片
18岁女疑饮加料大麻啤酒后晕眩遭强奸 男同事否认两罪受审
社会
4小时前
连续两期六合彩13.5注中二奖 金多宝一期派逾百万 上期奖金仅5位数字｜Juicy叮
连续两期六合彩13.5注中二奖 金多宝一期派逾百万 上期奖金仅5位数字｜Juicy叮
时事热话
7小时前
香港贸发局推「创业快线」计划 助本地初创踏上成功大道
创科资讯
25分钟前
「御用师奶」黄梓玮整容全直击 告别肥师奶重返颜值巅峰 撞样90年代性感女星关秀媚
「御用师奶」黄梓玮整容全直击 告别肥师奶重返颜值巅峰 撞样90年代性感女星关秀媚
影视圈
3小时前
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
影视圈
7小时前