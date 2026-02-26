财政预算案2026︱卖地收益达175亿 弹升逾28% 新财年地价目标180亿

地价收入向来是库房重要来源之一，新一份《财政预算案》公布，本财年来自土地收益约175亿，较上财年136.02亿增加28.7%；惟仍未达政府210亿目标，较原来预算减少35亿；另外，新财年地价收入目标约180亿。

相关文章：财政预算案2026︱第二年停推商业地 业界：等待消化现有供应

财政司司长陈茂波指，由于住宅物业市场刚回稳、商业物业市场仍然相对疲弱，令政府地价收入处于低水平，修订预算为175亿，较原来预算减少35亿。另外，以2026/27年度的卖地计划和土地供应目标为依据，地价收入预算为180亿，较2025/26年度修订预算上升5亿。

资料显示，政府在2025/26财政年度透过卖地表批出5幅住宅地，连同2幅电动车充电站，合共7幅地总收入逾83.99亿，对比2024/25财政年度约66.3亿，按财年增加约17.69亿或26.7%。而年内并未有商业地供应。

多幅地以上限价批出

事实上，本财年多幅住宅地均以市场上限价批出，批出最贵重地皮为去年11月中旬批出的荃湾永顺街与德士古道交界（荃湾市地段第441号）住宅地，由华懋以24.75亿夺标，当时每呎楼面地价约5692元，创该区地价新高纪录，较同区2年半前批出的楼面地价高出约24.3%之余，对比市场估值上限价更高出约26.5%。

今财年亦连批2幅牛头角住宅地，最瞩目为本月10日批出的牛头角彩霞道住宅地，由中国海外以18.0688亿夺标，每呎楼面地价约6352元，「面粉价」对比上月初批出的同区住宅地，在短短一个月高出约46%。

补地价方面，总结本财年截至今年1月，相关数字暂录71.37亿，单计已是连升2年，并超过2024/25财年全年约68.72亿，增加2.65亿或3.86%。

泓亮咨询及评估董事总经理张翘楚表示，近期多地住宅地高价批出，而卖地表仍有滚存豪宅地供应，在新财年有潜力重推港岛豪宅地供应，由于伙数供应不多，对整体供应影响不大，惟其楼面地价及总额相对理想，将有利财政收益。

相关文章：市况改善推9住宅地建2.2万伙 按年增产60% 创近8年新高