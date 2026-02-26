Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

观塘骏业街一篮子货1.72亿售 5个地舖连12个车位 物业属银主盘

楼市动向
更新时间：10:30 2026-02-26 HKT
发布时间：10:30 2026-02-26 HKT

近期银主积极处理手上物业，观塘骏业街中海日升中心地下一篮子舖位，连同12个车位，以1.72亿易手，另外，湾仔尚翘峰巨舖亦以4300万易手，合共套现逾2.15亿。该两物业曾为邓成波家族持有，去年沦为银主盘，新买家同为一人，料自用兼投资。

观塘骏业街56号中海日升中心地下5个舖位，以1.72亿易手。
观塘骏业街56号中海日升中心地下5个舖位，以1.72亿易手。

上址为观塘骏业街56号中海日升中心地下5个舖位，舖位建筑面积介乎387至8340方呎，合共总建筑面积约18637平方呎，连同该厦5楼12个车位，该批物业去年5月由银主接管，7月推出标售，当时估计市值约2.9亿，最终于近期以1.72亿易手，较去年7月市值大减约1.18亿或41%，平均呎价约9229元（未计车位）。

湾仔尚翘峰商业部分及地下B5号舖，以及1至2楼，作价4300万。
湾仔尚翘峰商业部分及地下B5号舖，以及1至2楼，作价4300万。

10年前以4.9亿成交

邓成波家族于2014年至2017年期间分阶段购入该批舖位及有关车位，合共涉资约4.938亿，以最新成交价计，帐面较当年成交价贬值约3.218亿，蚀幅约65%。

另外，湾仔道3号尚翘峰商业部分及地下B5号舖，以及1至2楼，建筑面积共约14787方呎，物业尚包括大厦外墙B部分，两个上落货位，去年放售时估值1.15亿。

尚翘峰巨舖4300万售

知情人士透露，物业以4300万易手，较去年意向价大减7200万或幅度约63%，平均呎价仅2908元。

邓成波早在2017年以约3.2亿购入上述物业连同地下其他舖位，上址的1楼及2楼先后出租予季季红及特卖场，现时交吉易手。该巨舖地下设独立扶手电梯入口，另有一升降机及楼梯入口至2楼，物业包括命名权及外墙广告，市场消息指，买家为大型食肆，料自用兼投资。

