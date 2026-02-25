财政预算案2026︱豪宅印花税调高至6.5% 大增5成 小斯去年底豪掷逾亿入市 成功悭逾300万辣税

财政司司长陈茂波在《财政预算案2026》提出，调整1亿元以上的住宅物业交易印花税，由4.25%调高至6.5%，大增5成。有政府消息人士推算，日后每宗相关交易要多付200多万元印花税，不过相信买家是出于身份象征及景观优越等因素而购入相关单位，并不认为他们会因税款增加而却步，预计新增征税不会影响整体楼市。

料每年增10亿收入

财政司司长陈茂波表示，为秉持「能者多付」的原则，1亿元以上的住宅物业交易印花税税率，将由4.25%调高至6.5%，影响约0.3%的住宅物业交易，估计每年可为库房增加约10亿元收入。有关措施将于条例修订草案获通过后，追溯至明日（26日）开始生效。

回顾近月城中瞩目的大额交易，熟悉信用卡优惠、教人赚取飞行里数的90后旅游KOL小斯，去年10月斥1.368亿元购入新地旗下北角海璇II一伙高层平台特色户连双车位，呎价64,589元。

若以此成交价计算，新税制生效后，买家需多付2.25%（即6.5%减去4.25%）的印花税。换言之，小斯因提早入市，成功节省了高达307.8万元的印花税开支。

最贵放盘叫7亿 或需交4550万税

据地产代理网上资料显示，目前市场上有172个售价达1亿元以上放盘单位，其中以剑桥道27至29号一个洋房放盘最贵，叫价高达7亿元，若以此价格成交的话，在新税制下需缴交4,550万印花税，亦即较旧制多1,575万元。

不过，政府消息人士表示，相信不会对楼市气氛或趋势带来影响。今个财政年度首10个月成交6.5万宗，逾1亿成交不足200宗，只影响0.3%交易，认为相关豪宅成交类别占比非常低，预计新增征税不会影响整体楼市。

消息人士推算。日后每宗相关交易要多付200多万元印花税，相信买家是出于身份象征、景观优越等因素而购入相关单位，并不认为他们会因200万税款而却步。相信有能力购买过亿私楼人才不多，倾向投资者是投资实体经济，「楼宇投资冇咁重要。」另外，本港商业楼宇市场并不太理想、有挑战，加上商舖及写字楼等交易随时过亿，故未有涵盖商业楼宇以免影响市场。

消息人士重申，措施已在减低影响人数和政府增加收入之间取得平衡。并强调政府不可以为刺激楼市而调整印花税。

业界：难现「赶搭尾班车」成交

另外中原香港高铁站分行首席分区营业经理胡鸿洲向《星岛头条》表示，去年全年九龙站亿元以上成交不足10宗，影响轻微。目前九龙站没有亿元以上放盘，因此该区今晚难现「赶搭尾班车」成交，「业主看好楼市回升，加上租值回升，他们志在收租，不少都已封盘。」

对于今次调高豪宅印花税，他估计是政府为弥补去年将400万元或以下物业印花税降低至100元所减少的收入，并向外界展现向富人征税、能者多付的姿态。

团结香港基金：转向更精准政策管理

团结香港基金助理研究总监兼土地及房屋研究主管梁跃昊表示，鉴于2025年楼市已进入复苏阶段，政府此时未再放宽税阶，属合理审慎之举，有助避免进一步刺激需求。对于将成交价1亿元以上住宅物业印花税调高至6.5%，认为此类交易仅占整体约0.3%，且买家财力雄厚，对税率敏感度低，预计每年可为库房增收约10亿元，对整体楼市影响有限。

梁跃昊又指，预算案整体在住宅物业税务上释出清晰讯号，既维持对首置的基本支持，亦避免在楼市升温时加码刺激；同时透过针对性调整开拓收入，这种差异化安排反映政府转向更精准的政策管理，策略上倾向「稳中求进」，力求在市场健康发展与拓宽收入来源之间取得平衡。

中原陈永杰：去年逾亿元豪宅成交创新高

中原地产亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，政府意识到豪宅物业交投转热，但事实上亿元成交宗数多年来占香港整体私人住宅成交不足1%，而且买家多为拥有数十亿至百亿身家的投资客，入市主要考量资产配置与升值前景，而非单纯的居住成本。

他续指，这类超级豪宅买卖的议价空间动辄可达一成，足以完全抵销帐面上所增加的印花税。 即使是次提高亿元物业的交易印花税，对该类物业买家以至全港整体物业市场影响不大。在市况向好及顶级豪宅供应罕有的大前题下，料亿元物业业主不会因印花税增加，而减价出售手持豪宅。

他预期，在息口下行，经济复苏步伐向好，来港上市企业增加等等的有利因素下，财富效应将令亿元超级豪宅持续受追捧，料2026年亿元豪宅成交量将续创新高。

中原数据显示，2025年全年录得262宗亿元私人住宅成交，创历年新高，成交金额531亿元，宗数及金额占整体成交0.43%及10.27%。2026年首两个月，亿元成交达48宗，成交金额更突破百亿元，达104亿元。

