财政预算案2026︱来年卖地表9幅用地 潜在土地供应2.2万伙 不推售一般商业地

财政司司长陈茂波宣读《财政预算案2026》，他回顾去年住宅物业价量齐升，交投自去年3月起持续活跃，全年成交量上升至近6.3万宗，为4年新高。楼价全年上升3.3%，结束前3年跌势；租金亦上升4.3%。非住宅物业成交量反弹，租金及价格跌幅收窄。

潜在土地供应可建逾2.2万单位

土地供应方面，陈茂波表示，未来五年政府会准备可供兴建约9.8万个私营房屋单位的土地。来年卖地表包括九幅住宅用地，加上铁路物业发展、市区重建局及私人发展和重建项目，预计全年的潜在土地供应可供兴建约2.2万多个单位，并特别强调用地的具体推售安排，会审慎参考市场和其他情况按季公布，让市场平稳发展。

邀请市场发展学生宿舍

考虑到非住宅物业市场空置率、现时及未来供求情况，政府来年继续不推售一般商业用地。另外，港投公司将会与区域和国际长期资本合作，引导资金投向符合香港产业定位的优质商业物业项目，并把有关项目与目标行业的企业对接。发展局亦正邀请市场就三幅发展专上教育学生宿舍的用地提交意向书，视乎市场反应推售相关土地。

私人住宅单位每年平均落成1.7万

至于私营房屋供应，预计今年起的5年内，私人住宅单位每年平均落成量约1.7万个，较过去5年平均数减少约8%。未来3至4年，一手私人住宅单位潜在供应量约为10.4万个。

