Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案2026︱来年卖地表9幅用地 潜在土地供应2.2万伙 不推售一般商业地

楼市动向
更新时间：12:37 2026-02-25 HKT
发布时间：11:23 2026-02-25 HKT

财政司司长陈茂波宣读《财政预算案2026》，他回顾去年住宅物业价量齐升，交投自去年3月起持续活跃，全年成交量上升至近6.3万宗，为4年新高。楼价全年上升3.3%，结束前3年跌势；租金亦上升4.3%。非住宅物业成交量反弹，租金及价格跌幅收窄。

潜在土地供应可建逾2.2万单位

土地供应方面，陈茂波表示，未来五年政府会准备可供兴建约9.8万个私营房屋单位的土地。来年卖地表包括九幅住宅用地，加上铁路物业发展、市区重建局及私人发展和重建项目，预计全年的潜在土地供应可供兴建约2.2万多个单位，并特别强调用地的具体推售安排，会审慎参考市场和其他情况按季公布，让市场平稳发展。

邀请市场发展学生宿舍

考虑到非住宅物业市场空置率、现时及未来供求情况，政府来年继续不推售一般商业用地。另外，港投公司将会与区域和国际长期资本合作，引导资金投向符合香港产业定位的优质商业物业项目，并把有关项目与目标行业的企业对接。发展局亦正邀请市场就三幅发展专上教育学生宿舍的用地提交意向书，视乎市场反应推售相关土地。

私人住宅单位每年平均落成1.7万

至于私营房屋供应，预计今年起的5年内，私人住宅单位每年平均落成量约1.7万个，较过去5年平均数减少约8%。未来3至4年，一手私人住宅单位潜在供应量约为10.4万个。

《星岛头条》持续更新财政预算案重点。

↓预算案专页↓

↓预算案专页↓

最Hit
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
3小时前
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
财政预算案2026｜库房「转亏为盈」倒赚29亿 「派糖」力度增 退薪俸税上限3000元
政情
22分钟前
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
5小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
20小时前
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
饮食
19小时前
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
好去处
22小时前
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
影视圈
2026-02-23 19:00 HKT
从万呎大屋搬大围200呎蜗居 港漂叹内地中产「啥也不是」 决心奋斗上车｜租盘Million
从万呎大屋搬大围200呎蜗居 港漂叹内地中产「啥也不是」 决心奋斗上车｜租盘Million
楼市动向
7小时前
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
影视圈
19小时前