中环商住楼1.05亿售 具学生宿舍优势 投资者黎永滔沽货 16年升值3320万

近期投资市场稍升温，有业主趋势沽货锁定利润，资深投资者黎永滔沽售中环士丹顿街商住楼，作价1.05亿，平均每呎18286元，物业于逾16年升值约46%。

占地面积约1156方呎

上址为中环士丹顿街9至11号全幢商住楼，占地面积约1156方呎，总批则面积约5742方呎，物业部分连约部分交吉，市场消息透露，于本月20日以1.05亿易手，平均每呎18286元，物业低层地下及地下为两边向街地舖，分别面向士丹顿街和俊荣里，1楼为2个办公室单位，2至5楼则为住宅部分，共8个住宅单位，黎永滔于2009年7月金融海啸期间「捞低」以7180万购入，持货逾16年帐面获利约3320万，物业升值约46%。

该物业座落中环半山自动扶梯旁边，步行至中环核心商业区仅需5分钟，现时全幢物业出租率约85%，面向俊荣里地舖由餐厅承租，住宅全数租出。

中环士丹顿街9至11号全幢商住楼以1.05亿易手。

具作学生宿舍优势

市场人士指，随着政府推出人才计划，学生及劳工住宿需求上升，加上多项大型活动吸引游客，带动住宅及零售物业需求。士丹顿街9至11号结合此两个板块优势。该厦地舖引入人气烘焙品牌Vission，本地客及游客前来打卡。附近亦有Bakehouse、Fiata Pizza，酒吧Socio和Staunton's等。

海啸期间7180万购入

黎永滔上月亦放售中环云咸街30至32号云咸大厦2楼舖位，面积约4200方呎，连平台500方呎，意向价约5000万，意向呎价11905元。该物业现由西餐厅承租，月租约17万，以意向价计算，租料回报约4.1厘。

他于去年10月放售尖沙咀舖位，区内弥敦道54至64B号美丽都大厦地下34号舖位及一楼28号舖位，地下及1楼建筑面积各约750及约400方呎，合共约1150方呎，意向价约2600万，呎价约22609元。现租客从事数字货币及钟表业务，月租约8万，料回报约3.7厘。

相关文章：罗湖服务式公寓4成租客是学生 中大港漂：冇宿舍就深圳住 租金便宜很多｜租盘Million

相关文章：写字楼租金腰斩 投资者转攻学舍 8000万狂扫旧楼改装 宿位量大增 会否步共享办公室泡沫后尘？｜租盘Million

相关文章：港漂撑市 投资者扫全幢唐楼建学舍 大包租模式涌现 「每年改造10幢旧楼」｜租盘Million