耀才每月85万续租中环甲厦 较上一份租约减15% 高峰期曾录每月114万

楼市动向
更新时间：09:42 2026-02-25 HKT
发布时间：09:42 2026-02-25 HKT

耀才证券多个据点近期续租，租金随大市回落，中环永安集团大厦10楼全层，建筑面积约15946方呎，以每月85万续租2年，由2026年4月1日至2028年3月31日，平均呎租53.3元，较对上一份租约每月99.5万，减幅约15%，对上租期2024年4月1日至2026年3月31日。该全层高峰期月租114.2万，当时为2019年4月1日至2022年3月31日，租金较高峰期回落约26%。

上述10楼全层由耀才证券创办人叶茂林，于2007年1月以9000万承接自用，物业一直由耀才承租。

另外，该证券行位于大埔广福道141至145号地舖，以每月23万原价续租2年，比较2019年4月月租24万略减1万，幅度4.2%。物业于2010年2月以3000万购入自用。

中环永安集团大厦10楼全层以每月85万续租，减幅15%。
旺角金山月租16万减6%

旺角亚皆老街39至41号金山商业大厦1楼，实用面积1620方呎，以每月16万续租，平均每呎99元，租期由2026年4月1日为期2年，较两年前每月17万，减幅约6%，该物业坐拥巨大招牌。

该行位于油麻地弥敦道375至381号甘肃街24号及吴松街2至10号巨舖，以每月75.1万续租2年，较2012年10月每月66万（当时租客并非耀才），减幅12%。

