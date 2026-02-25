从万呎大屋搬大围200呎蜗居 港漂叹内地中产「啥也不是」 决心奋斗上车｜租盘Million

港漂来港生活通常需接受两大考验，一是语言关口、二是居住环境。对于来港升读硕士的李同学来说，由近万呎大屋搬入大围一个仅200多呎「蜗居」，则是其追逐人生目标路上必须面对的现实。他接受《星岛头条》访问时透露，面对香港租金高昂，生活得「非常不舒服」，但他仍然目标清晰，期望能够留港7年取得永居身份，并一圆「上车」之梦。

李同学目标清晰，期望能够留港7年取得永居身份，并一圆「上车」之梦。

为求机遇 从南非赴港攻读硕士

李同学今年23岁，于去年来港攻读硕士，就读于城大心理系。有趣的是，他的成长背景与一般港漂不同，约10年前随家人由江苏移民至南非开普敦，父母在当地白手兴家，经营超市生意，他则入读当地中学，并一路升学至开普敦大学。由于南非缺少亚洲面孔，他还兼职平面模特儿，曾登上Adidas海报。谈及在南非的生活，李同学透露，自己家中是一间「带有花园的大House」，面积接近1万方呎，并形容自己过去十年就如一只「野生动物」，可以无拘无束、自由散漫地成长。

不过，在大学毕业后，由于南非当地发展机遇少，他曾考虑去澳洲阿德莱德攻读硕士，顺便换取澳洲身份，但最终转而投身香港，主因看中国际金融中心的地位，「希望可以见识更多，寻求机遇」。

1.6万租开放式 「感觉被坑了」

初来乍到，李同学不谙粤语，幸在南非10年练就流利英文，加上大部份港人亦明白普通话，语言方面不算艰难，「揾地方落脚」则成为其面对的第一个难题。由于不熟悉香港租赁市场，亦无睇楼经验，他先在炮台山的长租酒店中过渡，月租约1.8万元。虽然酒店房间面积不算小，但窗户不能打开，住得久有压抑的感觉，促使他入住两个月后便要搬家。

跟代理睇楼后，他以月租1.6万元，并采年缴形式，租下大围港铁站附近一间开放式单位，但他抱怨「感觉被坑了」。他忆述当时为求尽快安顿，未有货比三家便匆匆租下这个实用面积仅200多呎单位，后来与其他同学对比，才发现租金贵了不少。他目前在中环一间医疗公司中担任实习生，月薪约1.2万元，薪金根本无法覆盖租金，因此生活开支仍依靠家人。

李同学先在炮台山的长租酒店中过渡，月租约1.8万元。

李同学以月租1.6万元，并采年缴形式，租下大围港铁站附近一间开放式单位，但他抱怨「感觉被坑了」。

同辈间贫富差距 更显不安感

对比起在南非近万呎的大屋，他坦言目前单位略显逼仄，「一个人住的话还好，但若两、三个朋友上门就感觉站不下了，有点挤」。这种巨大的生活落差亦让李同学感到「非常不舒服」，并坦言「香港是一个非常明显地让你觉得你没钱，就过得非常不舒服的城市」。

他指出，相较于南非「有大房子住，有车开，想去哪里去哪里」的生活，在香港则需面对工作、学业及语言等多重压力。他更观察到，同辈间巨大的贫富差距所带来的「割裂感」，形容自己处于「不上不下」的尴尬位置，有同学「一个月就能花近几万，甚至10万往上」，也看到有人极为节俭，强烈的对比加深其在经济上的不安全感。他感叹，在内地一个中产阶级或许能拥有相当大的居住空间，但在香港，「你就啥也不是」。

李同学坦言「香港是一个非常明显地让你觉得你没钱，就过得非常不舒服的城市」。

翻查网上放盘资料则显示，热门屋苑中荟荞开放式月租最平1.3万元，实用面积262方呎，较其所租开放式单位便宜不少。其他屋苑方面，金狮花园两房月租最平1.25万元，实用面积266方呎；珀玥开放式月租最平1.5万元，实用面积222方呎；柏傲庄一房月租最平1.8万元，实用面积322方呎；而名城的三房月租最平2.75万元，实用面积686方呎。

中原地产大围围方分行高级分行经理邱皓文表示，大围热门屋苑比较新净，楼龄亦较小，相比于全港都属于较高水平，甚至高过港大附近的屋苑租金，而一般学生人均理想租金价位大约在1万至1.5万元。

视作跳出舒适圈 无悔留港发展

尽管生活品质与过往有天壤之别，但李同学对留港发展的决定并未后悔，并将当前的「不舒服」视为跳出舒适圈、磨练自身的过程。他相信，虽然牺牲了眼前的舒适，但香港能提供的机遇与事业回报，长远来看将远高于留在南非。他期望透过在香港的奋斗，「能活得更精彩，实现更高的人生价值。」

展望未来，在香港「上车」置业、购入一个市区两房单位更是他的奋斗目标。不过，他直言目前最大难关是筹集资金，因为内地资金汇入香港有年度限额，虽然肯定有方法汇款，但仍盼望能用最合法合规的途径进行。因此，即使有家人财政帮助，他仍计划先租屋一至两年作为过渡，待个人事业和经济状况稳定后，并确保自己有能力供楼，才会正式踏出置业第一步。

记者：Million

相关文章：罗湖服务式公寓4成租客是学生 中大港漂：冇宿舍就深圳住 租金便宜很多｜租盘Million

相关文章：写字楼租金腰斩 投资者转攻学舍 8000万狂扫旧楼改装 宿位量大增 会否步共享办公室泡沫后尘？｜租盘Million

相关文章：港漂撑市 投资者扫全幢唐楼建学舍 大包租模式涌现 「每年改造10幢旧楼」｜租盘Million