「置易付」扩至二手楼买卖 具3大优势 最快当日完成结算｜曹德明

金管局、银行公会、律师会及地监局日前公布，由今年2月28日起，「置易付」电子支付将扩展至二手住宅物业买卖，届时买家将多一种支付选项。在过往传统物业交易的支付安排中，按揭贷款一般会经买卖双方的律师楼银行户口进行，并以实体支票或本票交收。卖方需自行将支票存入银行，因此资金结算过程相对较为缓慢。

透过「置易付」，买家可利用银行间的电子支付系统（CHATS），将按揭贷款直接以电子转账方式支付给卖方。相比传统支付方式，「置易付」具备以下三大优势：

（一）买卖双方银行透过专用户口直接进行电子转账，资金到账将更加安全；

（二）使用电子支付系统（CHATS）转账，最快可于当日完成结算，提升支付效率；

（三）由卖方按揭银行提供结算凭证后，可即时透过网上银行查询到账款项。

事实上，「置易付」早于2022年11月已经推出，当时计划率先涵盖住宅物业的转按交易。由于其指引严谨且清晰，普遍转按客户在使用过程中均运作顺畅，且对新方法反应正面。截至目前，已累计超过1.5万宗交易透过「置易付」方式进行，过去6个月内，有超过七成半的合资格转按交易采用「置易付」。若「置易付」在二手住宅物业买卖中运作成熟且流程顺畅，相信未来将可推展至其他物业类型的交易。

省时快捷 降低支付风险

「置易付」透过银行间电子支付系统（CHATS），大幅优化按揭贷款资金流向，不仅带来省时快捷的支付体验，亦能有效降低相关支付风险。卖方更有望于成交日完结前收取余款，解决以往物业交易中资金结算缓慢的问题，切实保障买卖双方的合法权益。

此外，「置易付」顺应现今数码支付的新趋势，加速本港物业交易的数码化转型，并提升国际市场竞争力。

曹德明

经络按揭转介首席副总裁