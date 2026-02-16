「置易付」扩至二手楼买卖 具3大优势 最快当日完成结算｜曹德明
更新时间：06:00 2026-02-16 HKT
发布时间：06:00 2026-02-16 HKT
发布时间：06:00 2026-02-16 HKT
金管局、银行公会、律师会及地监局日前公布，由今年2月28日起，「置易付」电子支付将扩展至二手住宅物业买卖，届时买家将多一种支付选项。在过往传统物业交易的支付安排中，按揭贷款一般会经买卖双方的律师楼银行户口进行，并以实体支票或本票交收。卖方需自行将支票存入银行，因此资金结算过程相对较为缓慢。
透过「置易付」，买家可利用银行间的电子支付系统（CHATS），将按揭贷款直接以电子转账方式支付给卖方。相比传统支付方式，「置易付」具备以下三大优势：
（一）买卖双方银行透过专用户口直接进行电子转账，资金到账将更加安全；
（二）使用电子支付系统（CHATS）转账，最快可于当日完成结算，提升支付效率；
（三）由卖方按揭银行提供结算凭证后，可即时透过网上银行查询到账款项。
事实上，「置易付」早于2022年11月已经推出，当时计划率先涵盖住宅物业的转按交易。由于其指引严谨且清晰，普遍转按客户在使用过程中均运作顺畅，且对新方法反应正面。截至目前，已累计超过1.5万宗交易透过「置易付」方式进行，过去6个月内，有超过七成半的合资格转按交易采用「置易付」。若「置易付」在二手住宅物业买卖中运作成熟且流程顺畅，相信未来将可推展至其他物业类型的交易。
省时快捷 降低支付风险
「置易付」透过银行间电子支付系统（CHATS），大幅优化按揭贷款资金流向，不仅带来省时快捷的支付体验，亦能有效降低相关支付风险。卖方更有望于成交日完结前收取余款，解决以往物业交易中资金结算缓慢的问题，切实保障买卖双方的合法权益。
此外，「置易付」顺应现今数码支付的新趋势，加速本港物业交易的数码化转型，并提升国际市场竞争力。
曹德明
经络按揭转介首席副总裁
楼价回升缓解负资产 有望降至不足1.5万宗 买家入市仍要做好一件事｜曹德明
逾一成业主考虑今年换楼 即睇「先买后卖」或「先卖后买」利弊｜曹德明
按保宗数创近10年新低 楼市投资气氛升温 「投资客大手成交显著增加」｜曹德明
新一年按揭竞争趋激烈 转按赚尽现金回赠 宜做好4大准备｜曹德明
相关文章：买二手楼先睇4大按揭细节 楼龄影响还款期 低市价物业需更谨慎｜曹德明
HIBOR料难重返1.5厘以下 转用定息按揭悭钱 需留意4大要点｜曹德明
最Hit
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
2026-02-14 15:10 HKT
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
2026-02-14 22:58 HKT