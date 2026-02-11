Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

市建局斥1867万收购西环地舖 原业主持货逾半世纪 劲升42倍

更新时间：10:35 2026-02-11 HKT
发布时间：10:35 2026-02-11 HKT

市建局去年9月公布西环皇后大道西及桂香街收购详情，近日录一个地舖成交，位处皇后大道西一个地舖，以1867万易手，原业主为长情业主，持货逾50年劲升42倍。

帐面获利1823.6万

西环皇后大道西269至283号地下C号舖（271号）实用面积705方呎，以1867万易手，平均呎价约2.65万，由市建局收购，原业主于1974年3月以43.4万购入该地舖，持货52年帐面获利1823.6万，物业升值42倍。

西环皇后大道西269至283号地下C号舖，由市建局以1867万收购。
西医诊所承租逾20年

上述物业多年来由西医诊所承租，属长情租客，于2005年10月登记月租约2.7万，有代理估计现时月租约5.5万，若以易手价计算，回报约3.5厘。

而市建局皇后大道西及桂香街收购项目占地逾1.39万方呎，合共涉及77个业权。

近期，西环区瞩目的舖位成交，包括内麦当劳沽西环士美非路巨舖，涉及士美非路12号地下及1楼，面积约6826方呎，现时由麦当劳租用，另地下舖位租客7-11便利店，月租合共约40万，早前约1亿易手，平均呎价约1.5万。

相关文章：麦当劳卖舖｜麦当劳单日连售西环及旺角舖 本地大手客1.8亿承接

该舖位处港铁香港大学站出口，属西环一线地段，回报率约4.8厘。麦当劳于1991年以2000万购入舖位，持资逾34年，物业升值4倍。

区内放盘包括安祖高顿放售一篮子舖，皇后大道西554至560号百好大楼地下C号舖、1楼、2楼全层及部分大厦外墙业权，总面积约25441方呎，包括地下C号舖面积约6857方呎，1楼全层约9364方呎，2楼全层9220方呎，市场估值约2.6亿，呎价约10220元。安祖高顿2015年以约2.1亿购入，现时出租率为100%，目前由东亚银行及一间教育机构承租，每月租金收入约80万，以叫价计算，回报约3.7厘。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

