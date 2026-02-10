中台茶饮店纷抢租旅游区 霸王茶姬尖沙咀巨舖近1700呎 再睡5分钟一年开11店

近年茶饮店在舖市领风骚，来自内地及台湾过江龙吼准旅游区，聚焦旺角、尖沙咀及铜锣湾等地开设据点，月租由7万至16万不等；更有品牌一口气觅得10多个舖位，个别面积逾万呎，打造「超级茶仓」，以体验式消费为卖点，务求在激烈竞争中突围。

霸王茶姬觅10个据点

茶饮市场热闹，其中，霸王茶姬目前在铜锣湾及尖沙咀皆有巨舖装修中，包括尖沙咀弥敦道美丽华广场地下G31号地舖，艳红色围板面在闹市特别招摇，本报就此舖位向业主美丽华集团查询，发言人强调：「未有资料提供」。

不过，市场上代理透露，该舖位面积约1685方呎，估计月租逾15万，旧租客为台湾品牌服饰店One Boy。原来，霸王茶姬早于去年9月，在湾仔利东街开设全球最大超级茶仓，面积达1.1万方呎，去年9月26日开业，更由去年10月开始，一口气觅得10多个新据点，目前陆续装修后开业。

该品牌早于去年4月在美国上市，更有可能考虑香港上市计划。有别于常规店，超级茶仓提供五大系列现代茶，结合「煮、煎、点、泡及萃」，以沉浸式茶文化体验为卖点。

霸王茶姬一口气觅10多个新据点。

「再睡5分钟」一年开11店

台湾过江龙手摇饮品店「再睡5分钟」攻港仅1年，即开设第11间分店，近期租用荃湾千色店地下G26舖，正进行装修工程，「再睡5分钟」早前承租Airside商场舖，分店本月初正式开业。

「再睡5分钟」2020年成立，由台湾人气YouTuber滴妹主理，当中必饮躺着喝欧蕾系列、棉被厚奶盖等。2024年2月首度攻港，旺角首店为豉油街50号富达大厦地下6号舖，面积约511方呎，月租约13万，呎租258元。

落脚核心区 分散民生段

文沂资本房地产管理董事钟浩文表示，香港茶饮市场竞争大，品牌因应定位选址，霸王茶姬、喜茶等高端品牌在尖沙咀落脚，蜜雪冰城及众多柠檬茶，主打大众市场，一般先在核心区开店，再分散民生地段。茶饮店都是近年新来港，连锁形式，数目众多。

茶饮店舖位不愁没有租客，旺角西洋菜南街昌记大厦一个地舖，内地品牌林香柠手打柠檬茶撤出，交吉一个月，即同样由另一间茶饮店接力承租，月租10万，较旧租跌15%，平均每呎约213元。林香柠则新租登打士街53至55号鸿达楼地下3号舖，建筑面积约200呎，入则阁约170方呎，月租约6万。

「冰雪时光」每月约16.8万租旺角弼街49号地舖，面积350方呎，呎租约480元。

旺角弼街51号地下C号舖，面积约170方呎，由「蜜雪冰城」以每月约7.5万承租，呎租约442元，该舖2年前以月租7.8万租予另一内地茶饮品牌，新租金轻微回调约3.8%。另一个内地品牌「冰雪时光」则以每月约16.8万承租另一个单边（弼街49号地舖），面积350方呎，呎租约480元，两大走平价路线品牌，正面交锋。

「蜜雪冰城」旺角弼街51号地下C号单边舖，位置突显，月租约7.5万。

「故事形式」打开市场

现时茶饮店品牌多，绝大部分近几年成立，品牌新颖，发展各适其适，租舖面积不足200方呎至逾万呎，呎租由80元至480元。

过江龙茶饮名字具创意，其中，发源台湾、在内地拓展的「闲拙手作」，2021年创立，首度进军香港，承租铜锣湾景隆街5号联成商业大厦地下3B号舖，建筑面积约550方呎，月租7万，平均呎租127元。该品牌起源台湾，却在内地大展拳脚，北京门店开业时旺场，待制作定单多达近400杯，需要等待长时间。

铜锣湾景隆街5号联成商业大厦地下3B号，「闲拙手作」月租7万。

景隆街地舖月租7万

上述景隆街地舖银码较细，过往曾租予贡茶，2017年月租高达15.4万，新租金跌逾50%，该舖曾交吉一段日子，去年中，舖主将毗邻3A号舖一并招租，逾1000方呎，叫价每月15.8万，不过，最终B号舖率先租出。

呎租最平的油麻地弥敦道493号地下，「蜜雪冰城」月租约12万，面积约1500方呎，呎租约80元，坐落区内零售旺段，毗邻港铁站及庙街夜市等旅游点，亦紧贴多个传统民生住宅区，旧租客曾从事时装及零食店。

业内人士表示，近两年，多个内地茶饮品牌急速扩充，承租舖位有大有细，带动整体舖位租务，品牌视乎定位选址旺角或尖沙咀开始，高档品牌钟情走向商场，大众化路线的则在民生地段拓展。事实上，民生旺区住宅聚集，学校周边均有一定消费力。