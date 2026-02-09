Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

3COINS进驻葵芳新都会 开幕首日创品牌历来全球最高单日销售纪录

更新时间：18:19 2026-02-09 HKT
发布时间：18:19 2026-02-09 HKT

YAICHI集团旗下营运的日本生活杂货品牌3COINS继去年7月在铜锣湾开首间门店，第二门市已正式进驻葵芳新都会广场。YAICHI集团今日（9日）宣布，葵芳分店于开幕首日创下品牌历来全球最高单日销售纪录，刷新由去年希慎广场首间香港分店所创下的成绩。

集团表示，最新开幕的新都会广场分店，于开幕首日创下品牌历来全球最高单日销售纪录，反映本地消费者对品牌理念及产品价值的高度认同。

3COINS葵芳新店直击！攻港4个月火速开分店

此外，YAICHI表示，3COINS最新推出的会员计划反应热烈，开幕当日，有接近八成完成购物的顾客即场登记成为会员。

YAICHI集团创始人及主席罗盛昌表示，能够第二次在香港打破全球开幕首日销售纪录，深感荣幸，由衷感谢大家的支持与信任。

3COINS 新都会广场店

  • 地点：香港葵青新都会广场3楼348号舖

  • 营业时间：11am-10pm

3COINS 希慎广场店

  • 地址：香港铜锣湾希慎广场B2层B209B & B210-212号舖
  • 营业时间： 上午11时正 – 晚上9时

