住太古城被指特别有自豪感 街坊明言被夸大 仅社区配套成熟 两房540万入场｜区区睇楼

作为全港「十大蓝筹屋苑」之首的太古城，自1976年推售至今，一直是中产阶级的指标，近日小红书一篇题为「在香港住太古城有自豪感吗？」的帖文更引发中港网民热议，有人直言该区居民「确实比较有优越感」，亦有街坊表示，这份「自豪感」被夸大了，而所谓的自豪感只是源于社区配套成熟及生活便利。事实上，太古城邻近港铁站，附近亦设有大型购物商场、餐厅及超市等，但其实屋苑两房入场费现时并非「天价」，根据代理资料显示，一个实用面积482方呎低层2房单位，叫价约540万元。

延伸阅读：匹克球热潮衍生噪音恶梦 奥运站业主批选址天台 打波声响到30楼「长期烦躁想卖楼」

太古城上月录48宗成交

中原地产太古城东山阁资深区域营业董事赵鸿运表示，太古城1月全月录48宗买卖成交，创2021年5月录51宗后56个月新高，平均实用呎价约1.55万元。

踏入2月，热势依然持续。2月首两日太古城已录得成交。其中，太古城东海阁中层C室，实用面积723平方呎，三房两厕间隔，向南，望市景，房享海景，最新以1,210万元成交，折合实用呎价16,736元。据了解，原业主于2007年9月以539万元购入单位，持货逾18年，是次转手账面获利671万元，赚幅逾1.2倍。

至于该小红书帖文引来不少观察与回应，有人认为太古城自带光环，「住太古城的人觉得自己好威，特别是那些中年太太，走路都趾高气昂」、「我有几个超过50岁的同事住太古城，确实比较有优越感」。

街坊：适合小康家庭居住

不过，有更多实际居住的街坊却认为这份「自豪感」被夸大了。有居民坦言「住太古城唔系威，但讲出嚟一定知你唔系穷。」他分享指，自幼在该区长大，感觉环境极其舒适：「要乜都有，旺中带静。一落街就有地铁，行多两步有康怡AEON；打风落雨冇嘢做，落商场行两圈都够杀。」亦有居民评价太古城是一个管理完善、设施充足的成熟社区，「适合小康家庭居住」。

另一位居住逾30年的「80后」老街坊分享，「的确细个一听到你住太古城，啲人就觉得系富豪，但其实只系觉得区内比较幽静，衣食住行齐全。」而有居民就表示，即使亲友建议先睇新楼盘，最终仍选择太古城，「睇完宁愿旧到会爆水管都想返去住，因为太古城系我嘅根，而且间隔真系好实用。」

70年代落成 曾被批「旧到衰过新起公屋」

尽管屋苑受到居民赞赏，但太古城亦曾面对质疑。去年有网民在讨论区发帖批评「太古城旧到衰过新公屋」，认为外墙残旧，「入面装修几靓都好，一出门口就玩复古」，不解太古城为何备受追捧。

相关文章：太古城被批残旧「一出门口就玩复古」衰过新公屋 网民反驳要睇地段配套

太古城于70年代落成时，首批单位1976年开售，当年定位确实不低。翻查1976年1月的卖楼广告，太古城以「明日之都」作招徕，主打「户户单边」，单位实用面积500至800多方呎，涵盖两至三房户型，售价由11.2万元起，首期1.12万元即可荣升业主。时移世易，现时太古城的实用呎价已大幅超越当年的单位总价，升幅惊人。

至于另一个于1977年3月8日刊出的太古城楼盘广告，公开发售的是1978年陆续入伙的高山台，更写道「太古城样样最好，业主位位也自豪」。

