楼价回升缓解负资产 有望降至不足1.5万宗 买家入市仍要做好一件事｜曹德明

金管局最新公布数据显示，去年第四季负资产个案及金额录得21,304宗及1,054.34亿元，对比第三季录得的31,449宗及1,567.58亿港元，减少10,145宗（32.3%）及513.24亿港元（32.7%），均创近9个季度新低。

港私人住宅售价连升7个月

负资产是指物业当前市值低于剩余按揭贷款的金额，因而出现「资不抵债」的情况，故按揭成数越高、越易跌落负资产行列。随着楼市交投回暖，楼价亦筑底回升，根据差饷物业估价署资料显示，本港私人住宅售价指数已连升7个月，因此「资不抵债」的情况得以缓解。

另外，根据香港按揭证券公司资料显示，去年全年新取用按揭保险贷款宗数及金额为7,098宗及351.88亿元，对比2024年全年减少2,239宗（24%）及126.93亿元（26.5%），宗数及金额分别创近10年及6年的全年新低。由于选用较高按揭成数的买家显著减少，他们亦较少机会跌落负资产行列。

宜预留至少半年后备资金

值得留意的是，虽然负资产维持过万宗以上水平，但本港业主还款能力一直处于稳健水平，负资产个案中超过3个月未偿还按揭贷款的拖欠比率为0.31%，尽管该比率已连升七季，但仍属低水平，而更实际的拖欠宗数仅约66宗，并已连跌两季。

不过，笔者仍要提醒，有意置业之人士，入市前仍需要作出风险管理，建议审慎评估自身经济状况及供款负担能力，按揭成数避免借太尽，务必紧记按时供款及预留至少半年的后备资金，以应对息口波动或收入变动等不确定因素。

现时市况明朗化，用家及投资者已加快入市步伐。楼市持续升温，银行近期已陆续上调多个指标屋苑估价，根据公司追踪数据显示，大部分屋苑估值连月上扬。一手市场表现同样活跃，近期新盘销售成绩理想，发展商趁势调整策略，对其新盘贷尾单位提价出售，以逐步测试市场承接力。综合各项因素，预计今年本港楼价将呈反复向上走势，加上买家对高成数按揭的依赖度显著下降，笔者料负资产仍有回落空间，如今年楼价再升10%，负资产个案或会低于15,000宗水平。

曹德明

经络按揭转介首席副总裁