新盘货尾单日沽35伙 柏景峰连录成交 2房逾745万售出

楼市动向
更新时间：09:09 2026-02-08 HKT
发布时间：09:09 2026-02-08 HKT

新盘市场推售潮一浪接一浪，交投保持畅旺，昨日新盘货尾单日沽出约35伙，连同西沙大盘即日售出218伙计，单日一手共录约253宗成交，其中信和伙拍资本策略及港铁合作发展的油塘柏景峰，连环售出6伙，合共套现3,463.47万，而成交价及呎价最高单位为3座25楼C2室，面积430方呎，2房间隔，最新以745.47万售出，呎价约17,337元。

PARK SEASONS售出3伙

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，与港铁合作发展的将军澳日出康城PARK SEASONS售出3伙，其中2B座62楼G室，面积451方呎的2房户，以760.9万成交，呎价约16,871元；整个SEASONS系列至今累售1,915伙，套现近120.7亿。

同系启德MIAMI QUAY I亦沽2伙，包括3座7楼G室，面积450方呎的2房户，以1,008.4万成交，呎价22,409元。项目自开放现楼，销情持续，至今累售172伙，套现近21.1亿。

永泰及万科香港合作发展的沙田UNI Residence最新售出20楼G室，面积347方呎，属1房间隔，成交价619.9万，呎价约17,865元。

嘉华、会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾，近期持续录成交个案，最新包括2C座5楼C室，面积551方呎，以1,098.8万成交。

