金钟美银中心单位3629万沽 31年升值1.65倍 新买家料回报3.2厘

楼市动向
更新时间：10:25 2026-02-06 HKT
发布时间：10:25 2026-02-06 HKT

近期核心区甲厦买卖活跃，金钟美国银行中心一个单位，建筑面积约2039方呎，以每呎17800元成交，涉资逾3629万，原业主持货逾31年，物业升值1.65倍。

较意向价减1成

金钟美国银行中心3403室，建筑面积约2039方呎，早前以每呎逾2万放售，市场消息透露，该单位刚以每呎17800元成交，涉资逾3629万，较意向价减约11%。

上述单位连约易手，现时租予著名律师行Harcourt Chambers，月租9.8万，租期至2026年7月31日，新买家料享租金回报逾3.2厘。

金钟美国银行中心3403室，以逾3629万易手。
单位向东侧望海景

代理表示，该单位向东侧望海景，属优质单位，早前，电讯盈科前副主席袁天凡夫妇购入该厦3503室，与上述单位景观一致。

原业主为本港老牌贸易洋行，早于1978年已在港注册，1994年以3000万购入该厦3403及3404单位，面积共约4474方呎，连同4楼一个车位，平均呎价6705元（未计车位），若以平均呎价计算，持货31年升值约1.65倍。

邻近单位续提价放盘

代理又透露，由同一名业主持有的3404室，建筑面积约2435方呎，现时仍然放盘中，每方呎叫价更刚由1.8万提升至1.85万。

去年11月，袁天凡夫妇向「收租王」永伦集团家族购入美国银行中心35楼03室，面积约1517方呎，作价2730.6万，平均呎价约1.8万。永伦集团以Wise Ray Ltd于2023年3月以4800万购入，同年以5060万转让至永伦美银3503有限公司名下，若以购入价4800万计，持货逾2年帐面蚀让2069.4万，蚀幅约43%。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

