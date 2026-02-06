金钟美银中心单位3629万沽 31年升值1.65倍 新买家料回报3.2厘
更新时间：10:25 2026-02-06 HKT
发布时间：10:25 2026-02-06 HKT
发布时间：10:25 2026-02-06 HKT
近期核心区甲厦买卖活跃，金钟美国银行中心一个单位，建筑面积约2039方呎，以每呎17800元成交，涉资逾3629万，原业主持货逾31年，物业升值1.65倍。
较意向价减1成
金钟美国银行中心3403室，建筑面积约2039方呎，早前以每呎逾2万放售，市场消息透露，该单位刚以每呎17800元成交，涉资逾3629万，较意向价减约11%。
上述单位连约易手，现时租予著名律师行Harcourt Chambers，月租9.8万，租期至2026年7月31日，新买家料享租金回报逾3.2厘。
单位向东侧望海景
代理表示，该单位向东侧望海景，属优质单位，早前，电讯盈科前副主席袁天凡夫妇购入该厦3503室，与上述单位景观一致。
原业主为本港老牌贸易洋行，早于1978年已在港注册，1994年以3000万购入该厦3403及3404单位，面积共约4474方呎，连同4楼一个车位，平均呎价6705元（未计车位），若以平均呎价计算，持货31年升值约1.65倍。
邻近单位续提价放盘
代理又透露，由同一名业主持有的3404室，建筑面积约2435方呎，现时仍然放盘中，每方呎叫价更刚由1.8万提升至1.85万。
去年11月，袁天凡夫妇向「收租王」永伦集团家族购入美国银行中心35楼03室，面积约1517方呎，作价2730.6万，平均呎价约1.8万。永伦集团以Wise Ray Ltd于2023年3月以4800万购入，同年以5060万转让至永伦美银3503有限公司名下，若以购入价4800万计，持货逾2年帐面蚀让2069.4万，蚀幅约43%。
最Hit
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
2026-02-05 10:50 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
2026-02-05 08:00 HKT
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
2026-02-05 10:37 HKT
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
2026-02-04 13:06 HKT