Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新盘客5次抽签失败终圆梦 心仪海景户售罄要临场抉择 直言「心跳冲100以上」

楼市动向
更新时间：06:00 2026-02-06 HKT
发布时间：06:00 2026-02-06 HKT

买楼除了讲求财力，有时也需要运气。从事市场营销的80后李先生（化名）去年锁定西沙大型新盘SIERRA SEA，在经历5次抽签失败后，最终成功圆梦，以430万元购入一个433方呎的两房单位。作为单身贵族的他，原本一心入手高层海景户，最后改买低层大两房，直言拣楼过程令他「心跳直冲100以上」，幸而景观与座向皆如愿，顺利完成人生重要Checklist。

高层海景户 VS 低层大两房

李先生一直与家人于沙田同住，置业大计受疫情影响一再推迟。去年重启置业计划时，发现沙田及马鞍山二手楼呎价动辄1.4万至1.5万元，令人却步。相比之下，西沙新盘呎价仅约1万多元，且附设豪华会所，正好满足其热爱运动的需要，「其实我由第1A期就开始抽，足足抽了5次才成功。起初以为该区交通不便，竞争不大，没想到有钱都未必买到。」

拣楼当日，李先生原本预算约460万至470万元，目标购入381方呎中高层一房连储物室单位，可望山景及无遮挡海景。然而，该心仪单位被其他买家捷足先登，而他事先标记好的名单中，仅剩下一个超出预算的高层海景单位，「细50方呎之余，还要贵多60万元。」

拣楼当日，李先生心仪单位被其他买家捷足先登。
拣楼当日，李先生心仪单位被其他买家捷足先登。

正当李先生陷入两难，代理突然告知，「A组有一个『漏网之鱼』，是一个位于2楼，面积433方呎的两房户，同样是向北，总价约440万元，呎价约1万元。」

李先生直言，拣楼过程令他「心跳直冲100以上」。
李先生直言，拣楼过程令他「心跳直冲100以上」。

李先生回忆，当时内心一度挣扎，因为传统观念认为「买楼不买低层」，而且担心风水及景观问题。不过在代理分析下，得知该盘基座设有两层地库及平台，2楼实际高度相当于一般楼宇的4楼，且面向开扬内园。更关键的是，比起原先看中、呎价达1.24万元的高层一房，这间低层两房不仅面积更大，且比原本心仪的目标便宜，「最后我考虑了几分钟就决定去马！始终多一间房，将来结婚或家人留宿都更实用。」

44万首期上车 6万回佣帮补装修

按揭方面，李先生承造九成按揭，首期44万元，月供约1.7万元，占其月入约三至四成，压力不算大。他更透露了一个不少买家忽略的细节——回佣，「幸好朋友提醒我要争取回佣，最终成功向代理争取到2.5%佣金中的六成回赠，大约有6万多元，刚好用来帮补装修费。」

收楼感惊喜 视野非常开扬

直到今年1月，经历漫长等待的李先生终于迎来收楼时刻。他笑称，当时心情又紧张又期待，推开门第一件事就是直冲露台，眼前的景象带来意外惊喜，「虽然不算顶级景观，但视野非常开扬，既能看到连绵山脉，也能瞥见多段海景，完全呼应了SIERRA SEA的楼盘名。这个价位能有这样的景观，真的很感恩。」

点击睇SIERRA SEA 433方呎两房户：

验楼方面，除露台去水轻微倾斜及墙身批荡有「斜墙」需执漏外，整体评分不错。面对楼市波动，李先生心态豁达，认为自住不怕跌，最重要是完成了人生清单，拥有了自己的安乐窝。

验楼方面，除露台去水轻微倾斜及墙身批荡有「斜墙」需执漏外，整体评分不错。
验楼方面，除露台去水轻微倾斜及墙身批荡有「斜墙」需执漏外，整体评分不错。

交通比预期好 「自住不怕跌」

对于外界关心的西沙交通问题，李先生表示入住后感觉比预期好。「虽然没有铁路直达，但现在巴士班次加密了，繁忙时间约10分钟一班去沙田，接驳到大学站也很快，加上家人住在马鞍山，已有巴士连接，对我来说尚算方便」。

SIERRA SEA环境：

谈及后市看法，李先生心态豁达，「有人说我买的时候是楼市波动期，但我看过同区二手楼都要过万元1呎，既然价钱相若，为何不买设施更新、有会所的新楼？」他相信，随著息口回落，供楼负担有望减轻，加上自己是自住为主，并不太担心短期楼价升跌，「最重要是完成了人生一个Checklist，拥有了自己的安乐窝。」

相关文章：70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」

相关文章：SIERRA SEA交通配套惹关注 马鞍山街坊形容如「大阪临空城」 靠巴士小巴接驳 自驾最快5分钟到

 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
17小时前
「娱圈大姐大」爆闺房乐：我人生第一次高潮就是他给的 吁女性用情趣用品为性需求发声
「娱圈大姐大」爆闺房乐：我人生第一次高潮就是他给的 吁女性用情趣用品为性需求发声
影视圈
9小时前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
20小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
23小时前
TVB「御用强奸犯」离巢6年暴瘦成「人干」 近况曝光惊变侧田网民忧心健康
TVB「御用强奸犯」离巢6年暴瘦成「人干」 近况曝光惊变侧田网民忧心健康
影视圈
8小时前
李家鼎亲认患病曝光最新状态  影响食欲暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大寿望平静度过
李家鼎亲认患病曝光最新状态  影响食欲暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大寿望平静度过
影视圈
15小时前
郑俊弘「天使儿子」飞机拍椅背惨被公审：坐你前面人都癫  何雁诗高EQ反击  结局神反转大快人心
郑俊弘「天使儿子」飞机拍椅背惨被公审：坐你前面人都癫  何雁诗高EQ反击  结局神反转大快人心
影视圈
10小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」
前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」
影视圈
17小时前
宏福苑五级火｜居民冀了解大火原因与维修成本：俾返间屋我 有灾民点名林郑需负责
02:47
宏福苑五级火｜居民冀了解大火原因与维修成本：俾返间屋我 有灾民点名林郑需负责
社会
15小时前