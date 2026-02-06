新盘客5次抽签失败终圆梦 心仪海景户售罄要临场抉择 直言「心跳冲100以上」

买楼除了讲求财力，有时也需要运气。从事市场营销的80后李先生（化名）去年锁定西沙大型新盘SIERRA SEA，在经历5次抽签失败后，最终成功圆梦，以430万元购入一个433方呎的两房单位。作为单身贵族的他，原本一心入手高层海景户，最后改买低层大两房，直言拣楼过程令他「心跳直冲100以上」，幸而景观与座向皆如愿，顺利完成人生重要Checklist。

高层海景户 VS 低层大两房

李先生一直与家人于沙田同住，置业大计受疫情影响一再推迟。去年重启置业计划时，发现沙田及马鞍山二手楼呎价动辄1.4万至1.5万元，令人却步。相比之下，西沙新盘呎价仅约1万多元，且附设豪华会所，正好满足其热爱运动的需要，「其实我由第1A期就开始抽，足足抽了5次才成功。起初以为该区交通不便，竞争不大，没想到有钱都未必买到。」

拣楼当日，李先生原本预算约460万至470万元，目标购入381方呎中高层一房连储物室单位，可望山景及无遮挡海景。然而，该心仪单位被其他买家捷足先登，而他事先标记好的名单中，仅剩下一个超出预算的高层海景单位，「细50方呎之余，还要贵多60万元。」

拣楼当日，李先生心仪单位被其他买家捷足先登。

正当李先生陷入两难，代理突然告知，「A组有一个『漏网之鱼』，是一个位于2楼，面积433方呎的两房户，同样是向北，总价约440万元，呎价约1万元。」

李先生直言，拣楼过程令他「心跳直冲100以上」。

李先生回忆，当时内心一度挣扎，因为传统观念认为「买楼不买低层」，而且担心风水及景观问题。不过在代理分析下，得知该盘基座设有两层地库及平台，2楼实际高度相当于一般楼宇的4楼，且面向开扬内园。更关键的是，比起原先看中、呎价达1.24万元的高层一房，这间低层两房不仅面积更大，且比原本心仪的目标便宜，「最后我考虑了几分钟就决定去马！始终多一间房，将来结婚或家人留宿都更实用。」

44万首期上车 6万回佣帮补装修

按揭方面，李先生承造九成按揭，首期44万元，月供约1.7万元，占其月入约三至四成，压力不算大。他更透露了一个不少买家忽略的细节——回佣，「幸好朋友提醒我要争取回佣，最终成功向代理争取到2.5%佣金中的六成回赠，大约有6万多元，刚好用来帮补装修费。」

收楼感惊喜 视野非常开扬

直到今年1月，经历漫长等待的李先生终于迎来收楼时刻。他笑称，当时心情又紧张又期待，推开门第一件事就是直冲露台，眼前的景象带来意外惊喜，「虽然不算顶级景观，但视野非常开扬，既能看到连绵山脉，也能瞥见多段海景，完全呼应了SIERRA SEA的楼盘名。这个价位能有这样的景观，真的很感恩。」

验楼方面，除露台去水轻微倾斜及墙身批荡有「斜墙」需执漏外，整体评分不错。面对楼市波动，李先生心态豁达，认为自住不怕跌，最重要是完成了人生清单，拥有了自己的安乐窝。

交通比预期好 「自住不怕跌」

对于外界关心的西沙交通问题，李先生表示入住后感觉比预期好。「虽然没有铁路直达，但现在巴士班次加密了，繁忙时间约10分钟一班去沙田，接驳到大学站也很快，加上家人住在马鞍山，已有巴士连接，对我来说尚算方便」。

SIERRA SEA环境：

谈及后市看法，李先生心态豁达，「有人说我买的时候是楼市波动期，但我看过同区二手楼都要过万元1呎，既然价钱相若，为何不买设施更新、有会所的新楼？」他相信，随著息口回落，供楼负担有望减轻，加上自己是自住为主，并不太担心短期楼价升跌，「最重要是完成了人生一个Checklist，拥有了自己的安乐窝。」

