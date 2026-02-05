观塘骆驼漆银主舖9280万易手 较意向减220万 伯恩光学杨建文承接 料回报逾5厘

观塘开源道骆驼漆大厦一篮子地舖，曾由邓成波家族持有，早前沦为银主盘，刚以9280万易手，平均呎价7983元，买家为伯恩光学杨建文及相关人士，料回报逾5厘。

观塘开源道62号骆驼漆大厦一篮子地舖物业，包括第1座地下B1至B3号以及第2座地下D1至D2号，总建筑面积约11624方呎，部分连知名运动品牌租约，部分交吉，曾由邓成波家族持有，物业早于去年11月由银主放售，意向价约9500万元，近期以9280万易手，较意向价略减220万，平均呎价7983元。

观塘开源道62号骆驼漆大厦一篮子地舖物业，由伯恩光学杨建文及相关人士承接。

市场消息指，上述物业由投资者承接，若悉数租出，预期回报逾5厘。邓成波家族于2009年购入骆驼漆大厦第1及第2座全部地下单位，作价1.385亿，早年拆售并沽出部分单位，余下舖位却在近年沦为银主盘。

杨建文活跃于观塘内，区内几乎有大型物业易手，都与他有关，杨氏有「手机屏幕大王」之称，2024年，他亦向邓成波家族购入观塘区内骆驼漆大厦1座A1及A2号地厂，建筑面积约3816方呎，作价1.5亿，建筑面积约3816方呎，月租60万，回报约4.8厘。

伯恩光学杨建文对观塘情有独钟，除了发展地标甲厦外，还不断购入区内现楼，包括工厦、已补价地厂及商厦，其中，位处成业街7号的宁晋中心亦是他的目标，2024年开始不断增持，包括该厦15楼E室，建筑面积约2520方呎，连同该厦6楼P20号车位，以1950万易手，平均呎价7794元（未计车位）。他至少购入7个宁晋中心单位，2024年初该厦呎价跌穿1万元，杨氏连购5个单位，建筑面积由1283至2714方呎，造价由1193.2万至2400万，呎价一律为9300元。随后，去年9月购入22楼C室，1329方呎，呎价8277元。

