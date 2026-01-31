旺角旧楼特色户放租 大到可打篮球 惟被指风水差 师傅点评「缺角」影响

本港住宅不时出现平台特色户，不少人钟情其宽阔的户外空间，认为比起一般单位有更多生活可能性。近日，社交平台流传一个「奇则」放盘，该单位室内面积约300方呎，外接逾1,500方呎的梯形平台，代理更以「可打篮球」作招徕，但有网民认为风水不佳。另一方面，资深认证验楼师赖达明提醒，入住平台特色户有不少注意事项，买家宜留意特色户的物权及法律风险。

物业被质疑有风水问题

根据该地产代理于社交平台发布放盘资料，该单位位于旺角，实用面积逾300方呎，为3房间隔，亮点是附设约1,500方呎的入契平台，月租叫价约2.1万元，放盘价则约600万元。平台已铺设地板及假草坪，代理形容空间足够打篮球。至于物业贴近天桥，景观以周边旧楼及桥景为主。

此放盘一出随即引发关注，有人嘲讽「之后旺角行行下街会有篮球飞落嚟」、「一年要买几多个篮球？」、「射个波落街？」亦有人担忧安全问题，反问「个波飞咗落街点算」。有人就将关注点放在日后的开支上，直言「到时大厦维修就和味」、「维修费都有排你俾」。

此外，单位邻近天桥的缺点亦被放大，有意见认为，该单位楼层高度与桥面相若，车辆往来的噪音、废气及夜晚的直射车灯将严重影响居住品质，导致心情烦躁、失眠甚至影响呼吸系统，更有人直指「风水差」。

不过，亦有心仪大型户外空间的网民对租盘感兴趣，留言询问「18,500（元）有冇得谂？」

唐碧霞：入住后运势呈「先盛后衰」

对于此特别开则，玄学家唐碧霞接受《星岛头条》访问时表示，该单位室内开则整体尚算方正，问题不大，惟平台设计隐含风水忧患。她解释，平台呈「梯形」且前阔后窄，在风水学上属于「刑煞」格局，不符合传统「天圆地方」的理论，容易导致住户运势呈现「先盛后衰」。她指，住户初期入住时家运或尚可，但随时间推移，财运及人丁运势会逐渐转趋低迷。

唐碧霞特别提到，该平台东北方存在明显「缺角」，东北在易经中代表艮卦，象征「少男」，对家中年轻男性（尤其是幼子）或有不利影响；所幸单位西南位有「突角」，对女主人有一定帮助，能在某程度上稍微平衡整体气场。

建议收窄出入口位置

针对该单位的风水改善，唐碧霞建议，住户可在出入平台前加设围栏或种植植物，以收窄入气口，改善气场流动。她解释，平台后端较窄，会直接影响财运及人丁，但只要适当处理入气问题，整体环境便能改善。

特色平台户选购4大注意事项

特色平台户因其特殊性及实用性，深受部分买家追捧。综合资深认证验楼师赖达明（明哥）以及美联物业的建议，买家在入市前应留意以下四大要点：

1. 严查公契与图则

天台、平台特色户由于盘源较少，所以楼价一般会较高，抗跌能力亦相对较强。不过，该类户型也有不同因素影响价值，例如通往天台的楼梯在单位内或外，是否允许大厦管理处进入等。明哥表示，买家亦须从查册中看单位的图则，看清楚单位是否包括天台，以及有否被房屋署就天台的建筑物发出清拆令。

2. 厘清维修责任

购买连天台或平台的单位，买家在睇楼时必须留意有无漏水及淤塞问题，以及看清楚公契内列明天台防水工程是由大厦还是由业主负责，因为维修漏水问题动辄数万元，如果购入后才发现问题，而维修费需由业主负责，便会带来额外的支出。

明哥还提醒，业主不可私自改装、改建平台的公用喉管。

3. 了解私人空间会否开放公用

在某些情况下，自己单位内的平台未必全属私人地方，例如部分大厦会将平台部分空间划为公用地方，或是单位平台设有结构转接层，根据公契，业主可能需允许管理处进入进行大厦维修，导致私及日常使用权会受限，因此买家应在先查阅公契。明哥还提醒，业主不可私自改装、改建平台的公用喉管，若被发现将会被追讨相关赔偿或责任

4. 需留意法规避免使用权受限

不少人憧憬在平台烧烤或加建储物柜，但不少大厦公契明确规范了天台及平台的使用条件，禁止业主进行特定活动，如烧烤聚餐或晾晒衣物等日常行为。

业主若贸然在平台加建储物设施，从而影响大厦通风系统或结构安全，即触犯《建筑物条例》相关规定。另外，部分建筑物在设计阶段已将法定高度用至极限，导致业主无法合法在天台周边安装防护栏杆，安全风险不容忽视。