亿元豪宅盘按月成交弹逾8成 贵价楼成「避风港」业界：中港资金齐抢货

地缘政治驱使不少中港豪客加快入市，将豪宅新盘视作资金「避风港」。踏入2026年豪宅新盘大额成交涌现，本月至今已录得最少24宗成交价破亿，对比去年12月全月录得13宗逾亿成交，按月大增逾8成，更创一手新例实施以来有记录按月新高。以昨日为例，市场于昨日单日连录4宗逾亿交投，包括西半山天御分别以逾1.31亿至1.36亿售出3伙中层4房大宅，令项目月内逾亿交投推高至9宗，撑起超级豪宅市场。

暂录约24宗

豪宅新盘持续升温，并且不乏逾亿大额成交个案。本月暂录24宗破亿成交，售价介乎逾1.07亿至逾4.47亿，合共涉及逾51.08亿。对比去年12月全月录13宗逾亿成交增加约85%。以宗数计算更创一手例实施以来有记录按月新高，追溯过往逾亿成交，对上一个单月录20宗或以上成交为2019年11月，共录得20宗逾亿成交；另2016年10月亦录得约21宗逾亿个案，连同本月，即一手新例实施以来，共有3个月份逾亿成交达20宗或以上。

天御2期昨售3伙

恒基与新世界发展的西半山超级豪宅项目天御2期昨日售出3伙，单日套现逾4亿。其中1座22楼A室，面积2772方呎，属于4套房间隔，以逾1.32亿售出，成交呎价约47878元；昨日另售出1座22楼及23楼的B室，面积均为2773方呎，同属4套房间隔，分别以逾1.31亿及逾1.36亿，各附连项目1个车位售出，成交呎价约47540及49181元。

天御2期新一年至今已速沽9间大宅，成交价均破亿，本月暂合共套现逾15.74亿。最贵为1座39楼全层特色户，以逾4.22亿连两个车位售出，呎价约75831元。

西半山天御气氛凌厉，本月至今连环售出9伙，套现超过15亿。

薄扶林道138号洋房2.5亿售

菱电旗下豪宅项目薄扶林道138号，昨日以招标方式售出1号洋房，属项目中面积最大一伙，达6088方呎，附连1121方呎平台、1514方呎花园及490方呎天台，设私人泳池。洋房属5房5套设计，其中4间套房位于地下，主人套房则设于3楼，昨日连同两个车位以2.5亿售出，呎价约41064元。

是次买家选用成交期45天的付款办法。项目设有3座洋房，面积由6071至6088方呎，同属5房间隔，各连1121方呎平台、1514至1607方呎花园及490方呎天台。于去年4月曾以3亿连两个车位售出3号洋房，当时呎价达4.9万，现时仅尚余2号洋房待售。

蓝塘道独立屋4.47亿成交

今年至今暂时最大额住宅成交为恒隆旗下跑马地豪宅项目蓝塘道23至39号的31号独立屋，达9186方呎，成交价约4.47192亿，呎价约48682元。而呎价最高为乐声电子或相关人士持有、位于浅水湾的1 SOUTH BAY CLOSE，项目6楼A室和B室成交价为3亿，呎价约10.3万。

跑马地豪宅项目蓝塘道23至39号的31号独立屋，达9186方呎，成交价约4.47192亿。

美联高级董事布少明说，楼价延续升势，且香港IPO市场有望持续活跃，吸引老板及高管等客源在港选购豪宅，配合股票兴旺带动财富效应，以及美国有望进一步减息，供应罕有的超级豪宅年内续成富豪追捧焦点。

中原高级资深营业董事何兆棠表示，预期今年豪宅成交维持，首先受地缘政治波动影响，资金流向实物市场避险，本港豪宅具高保值能力，成为内地资金重要避风港。以备受豪宅客钟情的山顶南区为例，近期逾亿成交中近8成为内地资金。此外，去年本港IPO集资金位列全球第一，市场预计今年续有新股来港上市，豪宅实属新上市公司资产配置指定类别。

独立洋房及分层有价有市

中港资金频入市扫货，分层及洋房均成为入市目标，同时带动其他豪宅新盘交投造好。

恒基伙拍会德丰地产、中国海外、华懋、新世界及帝国合作发展的启德天泷，昨日再添成交。恒基物业代理董事及营业（二）部总经理韩家辉表示，项目最新售出8座11楼A室，面积1259方呎，4房间隔，成交价4750万，呎价37728元。项目总销售额突破100亿，全盘连车位合共套现约102亿。发展商昨日上载新一份销售安排，首度推出8伙1座C室3房单位以招标形式发售，单位面积635方呎，设有私人电梯大堂，招标期由本周五（30日）开始。

恒基伙拍会德丰地产、中国海外、华懋、新世界及帝国合作发展的启德天泷，昨日再添成交。

新世界伙栢帝国、资本策略、丽新及港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸滶晨，昨日连沽4伙，包括3伙以招标形式售出，合共套现近1.8亿。其中，1B座38楼P2室，面积1559方呎，属4房2套连工人房设计，设私人升降机前厅，面向深水湾，连一个停车位以8574.5万售出，呎价55000元。

Blue Coast II每呎3.1万新高

长实与港铁合作发展的港岛南岸Blue Coast II，以招标形式售出1伙4房高层海景单位，呎价达31200元，创项目呎价新高纪录。单位为3座37楼B室，面积1224方呎，属4房双套连储物房间隔，成交价3818.9万。

港岛南岸Blue Coast II，以招标形式售出1伙4房高层海景单位，呎价达31200元，创项目呎价新高纪录。

长实营业部副首席经理杨桂玲表示，集团自上周六起首阶段调高部分招标单位之意向价之后，迅速录成交。由于市况持续向好，将于下月10日再上调部分中层单位招标意向价，加幅约3%。

香港兴业旗下愉景湾意峰，最新售出18号洋房，面积2023方呎，4房间隔，连3542方呎花园及714方呎天台等，成交价4228万，呎价20900元。

百利保与富豪酒店合作发展的沙田九肚山富豪．山峰录得今年首宗成交，最新售出第3座8楼B室，面积2042方呎，4房间隔，成交价4660万，呎价约22821元。