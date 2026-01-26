砵兰街酒店变学生宿舍 平均房价约1万元 继春秧街酒店 再有投资者加入营运

香港打造留学品牌，吸引大批学生来港读书，学生宿舍业务兴起，近期万通集团亦乘搭东风，继沽售北角酒店，旗下旺角砵兰街M1酒店全幢亦租出，其中酒店所有房间由学生宿舍营运商承租，月租逾90万，平均呎租逾35元。

学生宿舍营运商进驻

旺角砵兰街28至32号M1酒店，楼高27层，地下为入口大堂及1楼为网红西餐厅，5楼以上客房，总建筑面积约24729方呎，坐拥93间客房，其中酒店所有客房，以逾90万租出，租客为学生宿舍营运商，平均每个房间约1万。

据了解，该学生宿舍营运商于2018年成立，走高档路线，在市场上极具口碑。上述酒店未来亦只提供93个宿位。由于7月为学生宿舍租赁的高峰期，故营运商将在5月收楼装修，赶在高峰期时招租。

至于该酒店1楼是一间网红西餐厅，现时月租逾10万，连同上述酒店房间，全幢月入逾100万，业主万通集团早于去年放售该酒店，意向价约2.3亿，若以租金收入计算，料回报逾5厘。该酒店接近弥敦道，约2分钟步程行到港铁油麻地站。

北角M1酒店打造学生宿舍

除此之外，近日万通集团亦沽售北角春秧街112号M1酒店全幢，建筑面积约30244方呎，成交价1.83亿，共92间客房，平均呎价6051元，每个房间作价199万。买家为本地投资者，将于今年5月收楼后，将物业将改作学生宿舍，赶在新学期前推出招租。

世邦魏理仕资深董事莫旺宁表示，新买家正寻求与学生宿舍营运商、公寓品牌、酒店经营者或专上院校机构合作，深信在新业主配合下，项目预计可以赶及在下一个新学期，以全新面貌开放予学生预租及入住。

上述酒店由资深投资者罗佛照家族旗下的万通集团持有，去年6月以意向价2.32亿放售，该家族在2014年以3.05亿买入全幢，持货约12年帐面虽亏损约40%、涉约1.2亿离场，不过，由于持有物业收租逾11年，期间租金进帐逾1.5亿，足够填补买卖差价。

BeLIVING结束营运 逾百名租户须搬迁

不过，即使本港宿舍业务兴旺，亦有相关品牌停运。位于铜锣湾摩理臣山道的BeLIVING Youth Hub（下称BeLIVING），由纪惠集团旗下酒店改装而成，由香港青年联会（青联）负责营运，项目属政府资助青年宿舍，惟运作不足三年便结束营运，逾百名青年租户须于2月28日或之前搬迁。

有住户不满未获安排赔偿，以及通知期太短「中间夹住咗个农历新年」，做法令人难以接受。记者向业主纪惠集团行政总裁汤文亮查询，他透露，青联已欠租逾一年，拖欠过千万元，料因亏损而结束营运，「我不想影响青联，还是不好提欠租，否则青联以后很难租楼。」不过，对于被指欠租逾一年，青联则无回应，只表示获告知未能续约。

