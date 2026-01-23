北角春秧街M1酒店1.83亿易手 买家拟改作学生宿舍 赶在新学期前招租

近年酒店交投炽热，由万通集团持有的北角春秧街M1酒店全幢，以1.83亿成交，提供92个房间，每个房间作价199万，买家为本地投资者，物业将改作学生宿舍。

北角春秧街112号 M1酒店全幢，建筑面积约30244方呎，共提供92间客房，以成交价1.83亿计算，平均呎价6051元，每个房间作价199万。

市场消息透露，买家为本地投资者，将于今年5月收楼后，将物业将改作学生宿舍，赶在新学期前推出招租。

世邦魏理仕资深董事莫旺宁表示，新买家正寻求与学生宿舍营运商、公寓品牌、酒店经营者或专上院校机构合作，深信在新业主配合下，项目预计可以赶及在下一个新学期，以全新面貌开放予学生预租及入住。

上述酒店资深投资者罗佛照家族旗下的万通集团持有，去年6月份以意向价2.32亿放售，该家族在2014年以3.05亿买入全幢，持货约12年帐面虽亏损约40%、涉约1.2亿离场，不过，由于持有物业收租逾11年，期间租金进帐逾1.5亿，足够填补买卖差价。

沽售尖东商厦锁定利润

罗佛照家族旗下万通旅行社，近期沽售自用的尖沙咀力宝太阳广场单位，该旅行社董事罗启邦表示，由于迁址深圳经营，故缩细港办公室，月省近20万开支。

他表示，旗下万通旅行社已迁址罗湖商厦，该处聚集行家，具协同效应，港写字楼八人缩减至一人，本来自用3000多呎，现减至1000多呎，足够旗下业务所需，除了旅行社外，还有投资及信贷生意。旅行社搬迁后，不但每月节省接近20万的开支，更锁定商厦利润。

力宝太阳广场9楼4室，建筑面积1152方呎，以1264.2万易手，呎价10974元，原业主于2003年8月以647.5万购入9楼3及4室，建筑面积共约2311方呎，呎价约2802元，22年升2.9倍。现时，万邦自用903室。

罗启邦父亲罗佛照，2003年同时亦购入同厦905室，面积约1152方呎，作价380万，早前以1325万成交，22年帐面获利约945万，升值2.5倍。