时间廊进驻尖沙咀汉口道地舖 月租9万元 较旧租约减两成

核心区舖位租赁持续，尖沙咀汉口道汉宜大厦一个地舖，建筑面积约358方呎，以每月9万租出，平均呎租251元，较旧租金11.8万减23%，新租客为连锁钟表店，租约为期两年。

每月9万 较旧租减23%

上址为尖沙咀汉口道19至21号汉宜大厦地下J舖，建筑面积约358方呎（实用约215方呎），以每月9万租出，平均呎租251元（以建筑面积计算），新租客为时间廊，租约由2025年12月30日至2027年12月29日，为期两年。该舖位旧租客为药房，于2023年3月以每月11.8万承租，为期两年，新租金较旧租减幅23%。

时间廊曾于市旺时积极租舖，选址中环、铜锣湾及旺角等核心地段大手租舖，不过，自从2020年后，随着市况回落及疫情肆虐，亦先后弃租多个据点，是次承租汉口道舖位，论银码及地段，均较以往保守。时间廊目前在核心地段拥有旗舰店，包括铜锣湾一线街道启超道与利园山边单边舖位，早前更大事装修，令舖面焕然一新。

尖沙咀汉口道19至21号汉宜大厦地下J舖，由时间廊以每月9万承租。

胡忠每呎入场1.1万

另外，湾仔皇后大道东213号胡忠大厦32楼单位拆售，建筑面积约973至28198方呎，以现状交吉交易。第一太平戴维斯投资部首席资深董事温武忠表示，该物业开售呎价逾1.1万。

他又说，胡忠大厦汇聚多个政府部门、法律及专业服务机构，商业氛围浓厚。物业毗邻合和中心、合和中心二期、QRE Plaza等，饮食、购物及日常生活配套齐全。步行约5至8分钟，即可到达港铁湾仔或金钟站。

利嘉阁（工商舖）地产工商部高级营业董事朱亮恒表示，金朝阳打造的葵涌新式工厦项目iCITY，刚过去的一个月内，录得30宗租赁，可见24小时工作间租赁需求强劲。

其中一个中层单位，建筑面积约422方呎，以每月1.4万租出，呎租约33元，以业主购入价约439万计，回报约3.8厘；另一宗为高层单位，建筑面积约444方呎，以1.05万租出，呎租约24元，业主以约399万购入上述物业，料回报3.2厘。