美孚百老汇街地舖3780万易手 马亚木家族沽货 23年升值44%

近期民生区舖位交投畅旺，「小巴大王」马亚木家族刚沽售美孚新邨百老汇街一个地舖，作价3780万，平均每呎2.36万，新买家料回报约5.7厘，物业于23年间升值44%。

上址为美孚新邨百老汇街地下N43号舖，建筑面积约1600方呎，以3780万易手，平均呎价23625元，现时由一间叫「食好啲」的中餐厅承租，月租18万，新买家料回报约5.7厘。原业主马亚木家族，于2002年9月以2630万购入，持货逾23年帐面获利约1150万，物业升值44%。

尽管网购盛行，惟人口密集的民生地段，消费能力仍然强劲，尤其食肆以至需要来去水行业包括美容、宠物等，都是网购不能取代，对舖位需求庞大，令民生旺段、尤其大型屋苑舖市硬净，这些行业都是居民必须的，马亚木家族早年大手购入民生地段舖位，经过多年收租，近年陆续沽售，淡市下仍然获利可观。

马亚木家族沽售美孚新邨百老汇街地下N43号舖，作价3780万。

小巴大王马亚木家族上月亦沽售北角英皇道460号乐嘉中心1楼巨舖，面积约1.6万方呎，作价1.07亿，平均呎价约6687元。

买家为「鱼翅城」创办人邝洪昆，原业主2008年3月约1.05亿购入，持货逾17年帐面获利轻微，不过计及多年来收租，获利可观。

上述物业早年曾由酒楼承租，月租逾55万，后来租予护老院，月租约60万，新买家邝洪昆料回报6.7厘。邝洪昆今年7月向地产代理监管局前主席陈韵云及相关人士，以1.078亿购入鲗鱼涌栢蕙苑商场高层地下2号一个巨舖，面积约1.2万方呎，平均呎价9000元，该商舖由寿司郎承租，邝氏5个月内斥资2.148亿元购入两个舖。

