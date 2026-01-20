地产文学再升级 道尽楼市兴衰「凤凰楼都Dope」 Gareth. T神曲变「厘印若嫌多 用红衫鱼唱情歌」

地产代理不时发挥小宇宙，创作出极吸眼球的售楼广告，部分更玩尽谐音、「食字」，甚至二次创作流行曲歌词，这些「地产文学」不但在社交平台上引发热议，字里行间更道尽了楼市的现实兴衰。

近日网上流传一则黄埔新邨的放盘广告，代理发挥「鬼才」本色，将新生代歌手Gareth. T（汤令山）失恋神曲《用背脊唱情歌》的一句「眼泪若嫌多，用背脊唱情歌」，鬼马改为「厘印若嫌多，用红衫鱼唱情歌」。

不过，此标语并非纯粹搞笑。自政府去年调整物业印花税税阶后，征收100元印花税的物业价值上限已由300万元放宽至400万元。以该个叫价400万元的黄埔新邨单位为例，以往买家须缴付 1.5%（即6万元）印花税，但在新措施下，印花税税额大幅削减至仅100 元。代理口中的「红衫鱼（100 元钞票）」即可解决税项，将政策优点转化为营销亮点。此外，广告更标榜「3分钟到黄埔站唯一匙盘」，借此增加单位吸引力。

紧贴潮语「凤凰楼都DOPE！」

除改歌词外，代理亦紧贴潮流用语。另一张黄埔花园的广告中，代理写道「凤凰楼都DOPE」，该放盘单位实用面积765方呎，属四房户型，附有装修，业方开价1080万。代理回复《星岛头条》查询时表示，该单位实际位于 14 楼，虽非真正的「凤凰楼层」，但单位已经以998万元售出。翻查数据，2024年同类单位成交价约960万元，反映单位具一定承接力。

所谓的「凤凰楼」是指大厦顶层对落一层的单位，因无渗漏风险且景观开扬，传统上被视为比顶层更优质。

而「Dope」一词是源自嘻哈（Hip Hop）文化的赞美词，意指「超级棒」、「超酷」。早前Hip Hop界「滑板教父」、「廿四味」成员 Brian（李凯贤）在网台节目访问中，力推铜锣湾一间食店，当中一句「烧鹅都Dope」意外爆红，令这个词成为近期潮语，代理借用此词或反映该单位质素极佳。

彭秀慧：从标语洞察市况

事实上，「地产文学」由来已久，风格由哗众取宠到千奇百趣应有尽有。导演彭秀慧去年12月在其Talkshow上，亦有提及地产文学，指出现时市场不少笋盘呈现「有楼冇市」的胶著状态，而透过代理的广告标语已经可以洞察市况，「就算唔系真系有兴趣走去买楼，你就知这而家个市」。她又指，代理亦会刻意突出楼盘优点，期望在淡市中「容易啲揾到买家」。

她重提曾有代理将张国荣名曲《风继续吹》中的「心里极渴望，希望留下伴著妳」，改写为「心里极渴望，希望这楼价遇著你」；「要将忧郁苦痛洗去，柔情蜜意我愿记取」则改成「佢将忧郁苦痛洗去，无情贱价佢愿意取」，将业主的无奈写得淋漓尽致。

同时，她又提到一则翔龙湾售楼广告，代理形容该621方呎单位为「高潮神器」 ，大赞标语吸睛程度令人「唔买都想睇下」。

回顾经典地产文学 「穷人恩物」惹热议

回顾多年来的「地产文学」，最经典莫过于2012年楼价持续攀升时，有代理将乐悠居一个 410 万元的单位形容为「穷人恩物」，随即引起热议。此外，市场亦曾涌现「无语问苍天」、「泪已流干」、「跌到极麻木」、「卖楼葬父」，甚至「太古城内执到宝，连外星人都赞好」及「买嚟养鱼都抵」等夸张字眼。

立即回顾过往「地产文学」精选：

月前则有网民分享一张沙田第一城的放盘广告，实用面积约327方呎，开价360万元，文案竟写著「老友鬼鬼 信主得救」。面对这类标语，亦难怪发文者感叹「地产文学真系好深奥，凡人真系好难明！」

地产文学｜沙田第一城放盘标语惹关注 列明「老友鬼鬼 信主得救」 放盘价平过市价逾百万