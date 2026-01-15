Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上环德辅道中巨舖月租78万 方德证券进驻 为在港首间实体旗舰店

楼市动向
更新时间：11:59 2026-01-15 HKT
发布时间：11:59 2026-01-15 HKT

近年证券行积极租舖，最新为上环德辅道中一个三层高巨舖，建筑面积约1.4万方呎，由方德证券承租，月租78万，平均呎租56元，作为香港的首个实体旗舰店。

旧租客渣打月租逾100万

上环德辅道中188号金龙中心三层高的巨舖，地舖建筑面积约100方呎，1及2楼各约5500及8300方呎，合共约1.4万方呎，市场消息透露，以每月约78万承租，平均每呎56元，新租客方德证券，本身写字楼设于金龙大厦，钟情该厦地理位置，并座拥大型招牌及电视屏幕为品牌宣传。预期农历新年后正式进驻，旧租客渣打银行，月租逾100万，新租金跌22%。

方德证券于2015年成立，总部设于香港，持有香港证监会第1、2、4、5类受规管活动牌照及间接持有第9类牌照，为港交所直接结算参与者及联交所参与者，专注全球股票交易服务，自主研发的「方德港美股」APP支持中文操作及美股、澳股、日股等多市场交易，采用「千人千面」智能界面适配，「一个帐户」投遍全球。其核心团队来自华泰证券、腾讯等机构。

上环德辅道中188号金龙中心三层高的巨舖，由方德证券承租，月租78万。
方德证券：金龙中心为首个旗舰店

根据世邦魏理仕研究部数据，零售租赁动能在2025年第四季连续第三季改善，租赁成交达34.9万方呎。截止2025年12月底，整体核心区一线街舖空置率徘徊于低至5.8%。

方德证券表示，自从2015年香港成立以来，公司业务发展迅速，是集团国际化战略重要一环，选择金龙中心作为首个旗舰店，不仅地理位置优越，更象征集团致力为中港客户提供更贴近市场的服务体验。

该交易由世邦魏理仕促成，世邦魏理仕香港商舖租赁部执行董事连志豪表示，该宗交易不仅体现方德证券前瞻市场触觉，亦反映金融服务业在港零售市场崭新趋势，引领金融零售租赁新势头。金龙中心位处地铁上环站上盖，大厦外墙安装大型广告牌，是品牌建立及深化市场策略的理想据点。

