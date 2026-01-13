湾仔坚拿道西地舖2830万售 投资者廖伟麟沽货 料回报逾5厘

资深投资者廖伟麟旗下正八集团近期连沽中细价舖，最新为湾仔民生地段坚拿道西一个地舖，建筑面积约1200方呎，以2830万易手，平均呎价2.36万，新买家为投资者，料回报逾5厘。

连约回报逾5厘

湾仔宝灵顿道16B号永德大厦商场地下G6及G7号舖，舖面向坚拿道西，建筑面积约1200方呎，以2830万易手，平均呎价2.36万，租客都市美发，月租12万，惟此租期由2020开始，直至2023年6月为止，业内人士预期新租金跟旧租金相若，新买家料回报逾5厘。

原业主于2012年7月以7038万买入该厦一篮子地舖，持货13年沽售，料平手离场。

盛汇商舖基金创办人李根兴示，该地舖实用面积约900呎，门阔约22呎，深约47呎，该舖地点为拿道西街市段尾段，位置不及街市龙头位，惟舖位胜在门面阔，广告效应大，舖前可停车，租客在此经营多年。

投资者廖伟麟沽湾仔宝灵顿道永德大厦商场地下G6及G7号舖，作价2830万。

拆售鲗鱼涌英皇道地舖

上月，正八集团沽售鲗鱼涌英皇道御皇台一个地舖，作价1670万，涉及英皇道933号御皇台地下G04号舖，建筑面积983方呎，作价1670万，平均呎价1.7万，该地舖由青苗琴行承租，月租5.1万，租期至2027年6月，新买家料回报3.7厘。

廖伟麟持有上述舖位逾10年，于2015年以2.82亿向阳光房产基金购入该11个舖位连49车位，随后，2017年拆售37个车位，套现约6475万。

近期拆售舖位，除了上述4号地舖外，御皇台地下最细为G10号舖，建筑面积约256方呎，月租9000元，租期至2028年8月，最大舖位为G05号舖，建筑面积约2566方呎，租客荷里活冰室，月租15.8万，荷里活冰室承租G05至G09号舖，合共4049方呎，月租合共19万，租期至2027年6月。