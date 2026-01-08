Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麦当劳卖舖｜麦当劳近半年卖出第6舖 1.19亿沽铜锣湾怡和街巨舖 新买家料回报6厘

连锁快餐店美国麦当劳再沽售舖位，最新沽出铜锣湾怡和街46至54号麦当劳大厦1楼全层连地下入口，2楼全层及5楼A、B、C平台，建筑面积约10,270方呎，作价约1.19亿元，呎价约11,558元。

该巨舖由麦当劳现时以每月约59.7万元承租，新买家料回报6厘。麦当劳于去年7月底推出8项舖位招标，包括上述铜锣湾舖，至今暂售6个舖，是次为成交价最高的商舖，而早前沽出的舖位，包括元朗、西环、旺角、慈云山及大角咀，合共套现约4.9亿元。

麦当劳首阶段招标推8舖位：

美国麦当劳总公司于今年中部署悉数出售香港的23个舖位，市值约30亿，首阶段连租约出售8个由麦当劳承租舖位，市值约12亿，包括尖沙咀星光行等黄金地段舖位，市值约4亿。

相关文章：麦当劳卖舖｜分阶段「全线卖舖」市值30亿

麦当劳总公司回应：位于芝加哥的麦当劳总公司定时审视其持有的物业，并不断优化其房地产组合。总公司将会出售数个位于香港的物业，而相关物业的餐厅营运将不会受到影响。
 
麦当劳总公司将继续致力发展香港市场。适逢香港麦当劳今年成立50周年，麦当劳总公司将携手与香港麦当劳透过一系列的活动共同庆祝，并期待香港这个重要的市场继续成长、保持创新和领导地位。

