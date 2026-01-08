Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长沙湾香港纱厂单位放售 平均呎价3600元

楼市动向
更新时间：16:07 2026-01-08 HKT
发布时间：16:07 2026-01-08 HKT

长沙湾由传统工业区转型商业区，区内工厦仍然有需求。美联工商客户经理袁锦标表示，长沙湾青山道香港纱厂工业大厦低层办公室单位出售及出租，建筑面积约1825方呎，提供灵活交易方案，意向价657万，每方呎约3600元，若果选择租赁，月租约3.285万，呎租18元，该物业以全包形式招租，费用包括管理费、地租及差饷。

袁锦标指出，该单位位于低层，室内空间方正实用，采光良好，适合规划为办公室、工作室或专业服务据点，大厦于1980年入伙，位处长沙湾成熟地段，周边工厦林立，逐步注入商业与创意元素。该物业坐落于长沙湾青山道主要干道旁，步行数分钟即可到达港铁长沙湾站。

