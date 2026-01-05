邓成波家族再沽物业 广东道宾馆3800万易手 可改作学生宿舍

由邓成波家族持有的旺角广东道酒店物业，建筑面积约6662方呎，以3800万易手，买家为投资者。

平均呎价5704元

上址为旺角广东道950至954号东成大厦地下C号舖酒店楼层，连1楼，2楼，3楼合共4层，另加7楼B室383方呎，面积合共约6662方呎，现为「珀轩旅馆 ·旺角」，共设30间持牌宾馆房间，实用面积由97至240方呎，以约3800万易手，平均呎价5704元，该项目适合改装学生宿舍。

旺角广东道东成大厦地下C号舖酒店楼层至3楼，以3800万易手。

永伦5000万沽深水埗巨舖

永伦集团于去年12月沽售深水埗大埔道92至102号华仁大厦1楼至3楼，面积约13900方呎，作价5000万，呎价约3597元。

据了解，原业主早于2003年以2018万购入，持货22年帐面获利约2982万元，期内升值48%。

上述舖位现由护老院承租，月租约38万，租期至2027年6月，新买家料回报9.1厘。

近年永伦不断沽货，去年8月以约7600万，沽出长沙湾福荣街520至530号孔淑珍楼地下B舖、1楼至2楼连平台，总建筑面积约17100方呎，同样由老人院承租，月租收入52.3万，买家料回报8.3厘。

相关文章：

再有大学出手购物业 恒生大学9000万购沙田新都商厦全层

佐敦银主舖7300万沽 连约回报高达8.7厘 曾由邓成波家族持有