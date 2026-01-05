Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓成波家族再沽物业 广东道宾馆3800万易手 可改作学生宿舍

楼市动向
更新时间：11:33 2026-01-05 HKT
发布时间：11:33 2026-01-05 HKT

由邓成波家族持有的旺角广东道酒店物业，建筑面积约6662方呎，以3800万易手，买家为投资者。

平均呎价5704元

上址为旺角广东道950至954号东成大厦地下C号舖酒店楼层，连1楼，2楼，3楼合共4层，另加7楼B室383方呎，面积合共约6662方呎，现为「珀轩旅馆 ·旺角」，共设30间持牌宾馆房间，实用面积由97至240方呎，以约3800万易手，平均呎价5704元，该项目适合改装学生宿舍。

旺角广东道东成大厦地下C号舖酒店楼层至3楼，以3800万易手。
旺角广东道东成大厦地下C号舖酒店楼层至3楼，以3800万易手。

永伦5000万沽深水埗巨舖

永伦集团于去年12月沽售深水埗大埔道92至102号华仁大厦1楼至3楼，面积约13900方呎，作价5000万，呎价约3597元。

据了解，原业主早于2003年以2018万购入，持货22年帐面获利约2982万元，期内升值48%。

上述舖位现由护老院承租，月租约38万，租期至2027年6月，新买家料回报9.1厘。

近年永伦不断沽货，去年8月以约7600万，沽出长沙湾福荣街520至530号孔淑珍楼地下B舖、1楼至2楼连平台，总建筑面积约17100方呎，同样由老人院承租，月租收入52.3万，买家料回报8.3厘。

相关文章：

再有大学出手购物业 恒生大学9000万购沙田新都商厦全层

佐敦银主舖7300万沽 连约回报高达8.7厘 曾由邓成波家族持有

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB 子女一致反对 认高估自己：以为唔使咁辛苦
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB  子女一致反对  认高估自己：以为唔使咁辛苦
影视圈
5小时前
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
00:56
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
影视圈
13小时前
星岛申诉王｜现实版「溏心风暴」粉面厂后人 兄弟联手争产再反目
05:43
星岛申诉王｜「四哥」被控独吞千万遗产 贱卖物业填赌债 兄弟决裂：他准备走佬
申诉热话
4小时前
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
饮食
17小时前
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
好去处
19小时前
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
影视圈
2026-01-04 10:00 HKT
万千星辉2025｜《新闻女王2》黄宗泽首封视帝：以为冇得再上嚟  曾恋胡杏儿7年  不婚主义身家过亿
01:00
万千星辉2025｜《新闻女王2》黄宗泽首封视帝：以为冇得再上嚟  曾恋胡杏儿7年  不婚主义身家过亿
影视圈
13小时前
曾志伟卸任TVB总经理丨重温5年改革路 《中年好声音》等综艺获好评 邀巨星出席大骚 前艺员回归拍剧
曾志伟卸任TVB总经理丨重温5年改革路 《中年好声音》等综艺获好评 邀巨星出席大骚 前艺员回归拍剧
影视圈
12小时前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
时事热话
23小时前
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
突发
13小时前