尖沙咀弥敦道钟表店续租 每月25万 较四年前加14%

楼市动向
更新时间：11:03 2026-01-02 HKT
发布时间：11:03 2026-01-02 HKT

近期核心区舖位续租，租金普遍录轻微加幅，尖沙咀弥敦道一个地舖，现址钟表店刚续租一年，租金加幅较四年前疫市期间高14%，租约续约一年。

租金较高峰期跌66%

尖沙咀弥敦道83至97号华源大厦地下36号舖，建筑面积约900方呎，由钟表店以每月25.08万续租，平均呎租279元，租期为今年1月1日至12月31日，为期一年，最新续租租金较2022年1月1日月租22万，加幅3.08万或14％。该舖位于由2012年1月1日至2016年12月31日每月租金高达66万，最新租金较高峰期跌幅62%。

尖沙咀弥敦道83至97号华源大厦地舖，属于区内核心地段。
普缙：非住宅物业复苏缓慢

另外，华资测量师行普缙集团报告指，在全球政经局势持续不明朗下，2025年非住宅物业面对调整压力，复苏步伐较缓慢，预期2026年仍需时间消化供应，静待需求回升。

报告指出，2025年非住宅物业市场整体表现疲弱，商业楼宇（舖位）、写字楼及工厦楼价分别跌约8.8%、11.1%及12.3%，租金同步下调。甲、乙及丙级商厦价格分别下调约9.9%、15.3%及11.3%，空置率持续高企。虽然金融及专业服务需求，带动部分核心区优质写字楼租金回稳，但非核心区仍受压。工厦及仓库市场受全球贸易不确定性及本地物流需求下降影响，2025年首十个月租金下跌约4.2%。政府积极优化工厦重建及改装措施，释放市区工业用地，惟短期内工厦市场仍需调整。

2025年首十个月整体舖租跌约4%，核心区商舖空置率维持稳定，旅客人次回升有望带动零售及餐饮业增长，惟非核心区舖租仍然受压。报告指，政府积极「抢人才」及提升专上非本地生学额，有助人口结构年轻化，纾缓人口老化问题，长远支持楼市及消费市场发展。

↓立即下载星岛头条App↓

