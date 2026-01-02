租金扣税必读4大要点 未婚同居需「落名」 月租几多才可悭尽2万元

差估署日前公布本港11月租金指数报200.7点，连升12个月，更是连续2个月创新高。随着租金越来越高，一众租客们要减少相关成本，务必要留意住宅租金扣税4大要点，当中包括留意与别人合租时计法、租期是否完全覆盖报税期、个人入息税率，以及最佳的每月租金预算。若申请人符合一众条件，将可利用每个课税年度最高10万元（或12万元）的租金扣税额，一年最多悭约1.7万元（或2.04万元）。

租楼扣税需满足8大基本条件

根据《2022年税务（修订）（关于住宅租金的税项扣除）条例》，「租楼一族」需满足8大条件才可获得扣税，当中包括：

1. 申请人以薪俸税及个人入息税报税；

2. 申请人及其同住配偶没有持有任何物业；

3. 申请人非租住直系亲属（如配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）单位；

4. 申请人的雇主没有提供住宿或租金津贴。

5. 申请人并非公屋单位租客或认可占用人；

6. 申请人租住的单住为住宅用途，并且为纳税人主要居所；

7. 申请人的租约已打厘印；

8. 申请人租住单位并非按租赁购买协议租住的住宅。

子女同住或增免税额至12万

另外，由2024/25课税年度起，若申请人是与子女同住及满足所有特定条件，其住宅租金最高扣除额，可由10万元提高至12万元。以下特定条件包括：

1. 申请人在课税年度内与其子女在香港同住至少连续6个月，或在税务局局长认为属合理的较短期间内同住；

2. 该名子女须于2023年10月25日或之后出生，并在课税年度内有任何时间未满18岁；

3. 所缴付的租金金额，超过该课税年度的「住宅租金基本扣除」限额（即10万元）；

4. 申请人须以书面方式选择同时使用「住宅租金基本扣除」限额及其「额外扣除」限额。

一、非与配偶合租 务必「落名」

除了上述基本条件以外，申请人亦要留意几项注意事项。第一，「住宅租金税项扣除」以单位计算，不论租金缴付比例如何，免税额均以合租人数平均分配。以10万元租金扣税额计，若两人合租单位，则每人最高只享有5万元免税；若四人合租，最高则为2.5万元。

不过，若申请人已婚及与配偶同住单位，即使签租约的只是其中一人，只要符合退税资格，双方仍可获得免税额。相反，若合租人士并非配偶关系、或未婚同居等，均需以租客身份签订合资格租赁合约，才可享有扣税资格。

此外，租赁合约必须打厘印才可申请扣税，但若租楼时没有打厘印，租客仍可以补打厘印以申请扣税；惟在正常情况下，业主及租客需在签署租约后30日内打厘印，否则为逾期，有机会遭受2至10倍税项的罚款。

二、租约不足一年 需按比例计

第二，申请人需留意报税期为4月1日至翌年3月31日，若租期完全覆盖12个月，才能将最高免税额计算在内；若租约不足一年，需按比例计算，例如租约期只有9个月，以最高10万元租金扣税额计，即扣税上限为7.5万元。

假设租期为2024年10月1日至2025年9月30日，即在2024/25课税年度的租金合计月数仅为6个月（2024年10月至2025年3月），按照比例计算，最高可租扣除租金税额仅为5万元。

三、入息至少逾20万 税率才17%

第三，若要在课税年度最多悭达1.7万元（最高10万元租金扣税额计）、以至2.04万元税款（最高12万元租金扣税额计），需视乎本身入息条件。

根据累进税率计算本港薪俸税及个人入息课税，首5万元应课税入息实额，税率为2%；另5万元应课税入息实额，税率为6%；另5万元应课税入息实额，税率为10%；另5万元应课税入息实额，税率为14%；其后税率才是17%。

换言之，若撇除各项基本免税额后，申请人应课税入息实额达到30万元或以上，首20万元需缴纳1.6万元税项，剩余10万元按17%税率计，则需缴1.7万元，届时若申请人享有10万元租金免税额，就可悭达1.7万元。

四、最佳月租为8333或10000元

第四，由于最高租金免税额为10万元，申请人若要赚到尽以达到标准，即最佳月租预算为8,333元（10万元除以12个月）；若以最高租金免税额为12万元计，则最佳月租预算为10,000元（12万元除以12个月）。

