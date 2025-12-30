深水埗大埔道地舖4628万售 财政司长法团承接

政府在5年前拨款200亿，供社署购置60个物业，以设立超过130项社福设施，早前已购入7项物业，最新为深水埗大埔道一个地舖，作价4628万，至今政府暂购入8项物业。

李根兴：车多人流少

深水埗大埔道61号AVA 61地下1、2、3、5及6舖，建筑面积约3000方呎，由财政司长法团以4628万承接，平均呎价15427元，该舖位交吉。盛汇商舖基金创办人李根兴表示，该舖位阔约50呎，深约30至50呎，实用约2000方呎，原业主卢华家族，为第一手发展商盘源。大埔道并不是消费段，车多人流少。

AVA 61位于九龙深水埗大埔道61号，于2020年3月落成，为单幢楼共提供138伙，设开放式至1房间隔，实用面积150至232方呎，步行至港铁站需时约4分钟。

深水埗大埔道61号AVA 61地下1、2、3、5及6舖，由财政司长法团以4628万承接。

上述物业为今年以来，政府购入的第3项物业，其他2项包括大角咀傲寓地舖及1楼商舖部分，今年9月以约9600万易手，买家为财政司长法团。傲寓由市建局及其士合作发展，2021年入伙，业主于2022年将舖位放售，包括地下及1楼其中一部分商舖，连同层私人户外平台空间，项目设有两条内部楼梯及一部电梯，合共面积逾8000方呎，平均呎价1.2万。

今年8月，政府购入商厦物业，佐敦渡船街38号建邦商业大厦2楼全层，面积约2879方呎，以约1600万易手，平均呎价约5557元，为该厦近年呎价新低。