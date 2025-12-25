黄金海湾．意岚3房户每呎逾1.3万沽

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾系列持续受追捧，项目第1期黄金海湾．意岚昨日再添成交，售出1伙高层3房单位，呎价逾1.3万。

昨日售出单位为黄金海湾．意岚的3座21楼A室，面积653方呎，属于3房1套连梗厨户型，成交价851.9万，呎价约13046元。项目近日成交不断，连同项目第1期黄金海湾．珀岸，本月至今暂售出20伙，成交价介乎528.8万至1330.9万，合共套现逾1.38亿。

位于青山公路青山湾段18号的黄金海湾分两期发展，合共提供1323伙，项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位饱览青山湾海景。地理位置方面，该盘位处港深两地核心，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点。