发展商重燃补地价意欲 结束连续3年跌势 洪水桥及厦村换地项目最大额

在楼市气氛持续好转情况下，更重新挞着发展商补地价意欲，截至今年11月来自私人项目补地价收益涉及约56.41亿，结束连续3年跌势，对比去年52.39亿，按年增加约4.8%。

在减息后楼价止跌回升，连带私人发展商就住宅项目补地价态度亦转趋积极，总结今年首11个月来自私人项目补地价涉及56.41亿，对比去年全年的52.39亿，按年增4.02亿，止跌回升约7.7%，终止「三连跌」。

恒基及新地项目补地价逾16亿

年内涉及最大额补价均来自洪水桥及厦村换地项目，最贵重为恒基及新地合作发展的洪水桥及厦村第34B区（洪水桥市地段第5号）项目，在今年7月以16.6807亿完成补地价程序，是区内首宗达成原址换地协议项目，每方呎楼面补地价约1,435元，日后将会提供约2,300伙。

恒基及新地合作发展的洪水桥及厦村第34B区以16.6807亿完成补地价程序。

其次为亿京持有的洪水桥及厦村第19B区（洪水桥市地段第4号）桥头围项目，今年7月以以14.28亿完成补地价程序，每呎楼面补价约1,228元，个案是该区第二宗接纳换地项目。项目占地约1.54公顷，将提供约93.6万方呎的住用总楼面及约22.6万方呎的非住用总楼面，未来将建1,850伙。

另外，嘉里及新地持有的长沙湾嘉里鸿基货仓（新九龙内地段第6630号）项目，在9月以7.9682亿完成补地价，以可建总楼面46.09万方呎计，每方呎约1,730元。项目位于发祥街3号，占地约5.76万方呎。