公屋男「一抽即中」买上水居屋 称人生重大转变 供楼比交租好 「卖出去时赚回来」

对于普罗大众而言，置业是人生大事之一，以至有助于对结婚及育儿的规划。今年40岁的林先生接受《星岛头条》访问时表示，两年前第一次以家庭身份入纸抽居屋便「一抽即中」，并从屯门三圣村公屋成功「上车」上水清涛苑居屋，明言这是人生的巨大转变，虽然生活成本增加，但对比住公屋舒服很多，更认为选择置业令其人生规划变得更有条理。

屯门三圣村公屋内部。

拣楼前5天才收到房署通知

林先生是一名小红书装修博主，曾于深圳从事游戏产品经理的工作，太太为深圳人，在深圳公司担任法务工作，之前居于屯门三圣村公屋，坦言当初抽居屋时其实毫无心理准备，但幸运的是，第一次以家庭身份入纸就一击即中。

他忆述，当初发现搅珠结果排第20时，已认为没有机会，谁料拣楼前5天突然收到房署短讯通知，可前往拣楼，「我才知道原来即使第20个号码，绿置居家庭都有机会拣楼」。然而，当时已没有市区楼可选，只能选上水屋苑，更发现300多呎单位差不多卖完，剩下都是100至200呎的单位。

承造9成半按揭 月供7000元

林先生提到，拣楼前5天尚有约100个单位可选，但拣楼当日仅余27个，「到我选择的时候只剩下几个」。更令他头痛的是，仅有的300呎单位全部都是「最低层」，令他一度考虑是否放弃及明年再抽，最终权衡利弊之下，决定先支付9万元订金保留单位，并与房委会签订合约。

林先生表示，上车置业是他人生的重要规划，因为结婚后有意生小朋友，希望能为小家庭提供更良好的生活环境。经过一年之后，他最终没有「挞订」，买入上水清涛苑375方呎的低层两房单位，楼价约155万元，承造9成半按揭，月供约7,000元，今年1月完成装修后随即入住。

太太深圳工作 内地再租一单位

相比于之前住在屯门三圣村公屋月租仅约1,200至1,300元，现时居住成本明显增加，但他认为「供楼其实是储蓄的一部分，将来卖出去的时候就赚回来，而交公屋租金则没有赚的机会」。然而，由于太太在深圳工作距离上水仍需要1.5小时路程，因此他们还在深圳公司附近租住了一个单位，月租约3,000元人民币，在「工作日」会在深圳住，周末才回上水住。

居住20至30年后 料内地养老

谈到新居环境，林先生大赞上水自然风景优胜，「上水这个地方人口密度小，绿化空间比较多」，而且「一公里范围可能有十几个公园」，单车径亦多。他还在小红书上拍摄影片表示，清涛苑是独立发展，外望开扬山景「自成一角，悠然自得」。另外，他认为屋苑附近配套相当完善，「比以前住屯门时好」。

事实上，屯门三圣村公屋已有逾40年楼龄，林先生提到，「旧公屋多老人家，还很多人迁入迁出」，每当有住户搬迁，房署需进行翻新，「每次都要搞几个月」，造成噪音和不便。但他指居屋则少有此类问题，「大家一次过装修完，搬入之后相信大家都不太会搬走」。展望未来，林先生计划在该单位居住20至30年，但之后会回内地退休养老，因为内地生活成本较低，楼价亦较便宜。

