启德新盘库存量回落至8600伙 利好消息带动较年初减少逾20%

启德新发展区日渐成熟，受惠今年楼市气氛向好，区内新盘销售成绩理想，不少项目均取得可观的成交，同时带动区内库存量显著回落，本报统计，区内尚未售出及可供推售的单位，已跌破万伙，最新已回落至8600伙，较年初约1.08万库存量，已减少逾20%。有业界人士表示，由于市况向好，带动区内交投，相信未来在减息持续，加上中九龙干线开通，均有助加快区内库存去货量。

今年来暂售逾2200伙

启德因库存量高企，一直成为楼价难以上升的阻力，今年楼市气氛佳，加上区内新盘已逐渐届现楼，均有助区内新盘销情，本报统计，今年区内库存量显著减少，由年初约1.08万伙，回落至现时8600伙水平，即今年至今区内已售出单位超过2200伙，有机会创全港按区新高纪录。

翻查区内库存量，年初首2个月，区内每月交投不足100宗，《财政预算案》今年2月底扩大100元印花税楼价适用范围至400万后，刺激整体楼市气氛急升，连带启德区交投亦有不俗的增幅，惟上半年去货速度仍不算高，上半年首6个月，区内库存量稳企在1万伙水平以上。

下半年本港跟随美国减息，区内新盘去货速度显著加快，多个月份录得逾200宗成交，其中11月份受惠新地推出天玺．天2期，加上同区新盘亦有不俗的销情，令该月启德区新盘销售成绩急升至逾470伙，成为今年按月最高。

今年至今区内销售成绩最理想为嘉华牵头，伙拍会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾，项目今年11月突击发出新一张价单，折实平均呎价回落至1.8万水平，加快项目去货速度，令销情急升，项目今年至今暂售出400伙，昨日亦连沽3伙，单日套现逾2100万，当中包括一组大手客连购2伙位于2C座E室面积315方呎1房单位；另一伙位于2B座21楼C室，面积450方呎，为2房户型，以906.5万售出，呎价20144元。

启德海湾外貌。

中国海外旗下维港．双钻今年来销售成绩亦见理想，暂售出逾310伙，为区内销售次高的新盘，新世界与远东合作发展的栢蔚森、恒基旗下THE HENLEY系列项目，以及会德丰地产牵头伙拍恒基、中国海外及新世界合作发展的DOUBLE COAST，本月推出新一期DOUBLE COAST III发售，首轮销售取得不俗的成绩，3个项目今年来销售亦已突破200伙。至于新地于10月推售的天玺．天2期，迄今售出约187伙，位列区内销售榜今年以来的第6位。

启德维港．双钻外貌。

会德丰地产牵头发展的启德现楼合作新盘项目DOUBLE COAST I外貌。

THE HENLEY外貌。

料成本港最高销售量地区

中原地产李玉祥（左一）。（资料图片）

中原高级营业董事李玉祥表示，启德区今年受惠多项利好因素，销售成绩理想，受到减息等因素推动，买家入市步伐亦显著加快，区内今年至今售出单位已超过2200伙，更有机会成为本港最高销售量的地区。

李玉祥续称，中九龙绕道油麻地段于周日开通，对启德新盘销售相当有利，以近月为例，不少买家来自西九龙区，相信全线通车后，吸引外区客，尤以西九龙区的买家进驻启德的情况将显著增加，加上区内不少项目已届现楼，对整体销情均有帮助，料明年区内去货速度将加快。

启德区大部分新盘已先后推售，现时属全新尚未推出的新盘包括长实旗下花语海项目，分3期发展共提供1005伙，首2期共723伙已获批售楼纸可随时推出；另有中国海外牵头伙拍会德丰地产、恒基及的维港．湾畔第2期（914伙）；由会德丰地产伙拍恒基、中国海外及新世界的DOUBLE COAST III（704伙）；另由嘉华牵头伙拍会德丰地产及中国海外的启德海湾2期（1121伙），以及新地旗下天玺．海2A期（140伙）等，5盘共提供3884伙。

花语海项目外貌。

天玺．海外貌。

用家主导不乏投资客大手扫货

今年启德新盘单位备受追捧，余货单位不断被消化，加上连环减息推动下，买家中不乏大手投资客及收租客看好单位租务回报，频入市扫货，而内地客亦继续选择当区物业入市，备受来港专才客支持。

连环减息牵引

近年投资者重回物业市场，启德新盘普遍租务回报维持于3.5%水平，由于位于市区便利位置，备受新来港人士垂青，租务需求持续强劲，故对投资者有不俗吸引力。事实上，启德新盘从年初已陆续录得大手客入市个案，随着本港银行连续减息，投资者扫货步伐近月更见加快。

其中嘉华国际牵头的启德海湾于上月录大手买家豪掷逾5400万购入10伙2C座不同楼层的G室，全属1房间隔，面积均为306方呎，以伙数计料为今年启德最大手入市个案。

其实早于年中，息口走势开始明朗化，已有大手客偷步扫货，中国海外旗下的维港．双钻于今年5月曾获一组投资客斥资逾3400万连购6伙，均属面积305方呎的1房单位，成交金额介乎561万至578.1万，呎价介乎18393元至18954元。据悉当时买家指自己看好跑道区未来发展及租金回报，故大手购入作长线投资。

启德海湾连环成交瞩目

另一方面，内地客续成当区楼市支柱之一。其实启德区成为内地客置业「主场」已非新鲜事，今年更连续多月出现内地客占比逾一半的情况。

其中启德于11月共录得280宗成交，当中有148宗，即逾52%来自普通话拼音买家，宗数为全港不同区域中最多。

以11月内接连公开销售的天玺．天2期为例，据中原透露，该行近一半客人为普通话拼音买家，有居于香港多年的国内客，亦有最近移居本港的专才家庭。

天玺．天现楼外貌。

