市况回稳 明年楼价料升3%至5% 庄士机构庄家丰：购买力释放 成交渐趋增

楼市今年气氛逐步提升，庄士机构副董事总经理庄家丰表示，本港跟随美国踏入减息周期，现时息率已回落至加息前水平，在经济及楼市保持复苏，财富效应推动成交趋增，楼市步入升轨，购买力逐渐释放，用家与投资需求同步增加，预期明年楼市将继续朝向健康上行发展。

访问言论重点 减息吸引资金重回楼市，进一步刺激交投

预计明年利息进一步下调，减轻供楼负担，持续释放购买力

楼市维持「健康上升」，明年楼价料升3%至5%

政府积极引入外来人才，为楼市增添动力

放宽细价楼百元印花税征收门槛， 带动中小型住宅需求增加

港股年初至今累升约30%，楼市走势相对落后，料资金回流楼市

鸭脷洲弦岸年内已累售约3成单位，明年继续推售余下单位

明年下半年部署推出中环结志街项目

尽管本港本月并没有跟随美国减息，庄家丰接受本报专访时认为，现时利率回落至加息周期前水平，整体楼市显著向好，首10月新盘成交已超越去年全年成绩，反映用家与投资需求同步复苏，预计明年将进一步有下调空间，供楼负担显著减轻，将持续释放换楼及投资者的购买力，预计明年香港楼市将维持健康上行轨道，料明年全年楼价升3%至5%。

用家投资需求同步复苏

他续说，年前每当有大型新盘推出，二手楼确实短暂受压，业主议价空间被逼扩大。然而，随着整体楼市气氛回暖，部分热销新盘出现分阶段加价或「价升量升」局面，例如个别项目次轮销售价较首轮上调3%至5%，显示市场承接力转强，二手楼价压力缓和，交投畅旺及价格亦逐步企稳。

庄家丰又分析道，今年经济环境持续向好，港股年初至今累升约30%，楼市走势相对落后，整体楼价仍较2021年高位低出逾26%，「股市先行、楼市随后」是传统智慧，财富效应显著，预示市场成交额大幅上升，令资金正逐步回流本地优质资产。

他续说，新资本投资者入境计划门槛降至3000万，以及各类人才引进计划亦不断扩大，直接带动住宅刚性需求，「转租为买」情况增加，部分来港一段时间的专才，融入本地生活及工作环境，见租金上升，买楼较划算，将选择买楼置业，料明年成交量及价格有望延续稳步上扬。

政府将100元印花税适用范围，扩至400万后，细价楼交投反应热烈。他认为，若未来进一步放宽至500万或600万或以下，预料可再释放一批换楼及上车需求，同时降低置业成本，鼓励买家升级至更大单位。

「转租为买」情况增加

今年租金最新指数已升至200点，突破历史新高。庄家丰相信，明年租金将延续稳步上行，他尤其看好港岛区物业，根据公开资料，2026至2028年将吸引220个家族办公室来港，高资产家族通常选址中环或金钟区域办公，自然倾向在港岛区物色高质素住宅；同时，随着高才通计划吸引逾12万人才，及非本地学生学额扩大，港岛区开放式及1房单位需求急升，料区内超级豪宅与高质细户型增长将领跑。

留意北部都会区土地供应

根据政府预测，北部都会区全面建成后，将可容纳约250万人口及65万就业岗位，对住宅及配套需求极大。庄家丰表示，集团持续密切留意北部都会区土地供应、基建进度及市场需求变化，一旦出现优质地皮或合作机会，会积极研究参与。

政府近年按季仅推1幅住宅地，但现时市场库存足以应付短期需求，只要灵活因应成交量适时补充土地供应，整体仍处健康发展轨道。

弦岸采租售并行策略

庄士近年透过收购市区旧楼重建，积极吸纳土地储备，重建具特色的精品住宅，旗下鸭脷洲弦岸现时以现楼形式推售，庄家丰透露，由于看好未来楼价及租金走势，项目采租售双轨并行策略。

庄家丰表示，旗下位于鸭脷洲平澜街8号的弦岸，共提供105伙，面积205至317方呎，交通便利，坐拥优美山海景观，项目「租售同步、双轨并行」策略，由于已属现楼，可即买即收租，达到「零」空置期，年内累售约3成单位；另位于中环结志街16及20号项目，透过收购旧楼及强拍一业权而来，占地面积约3600方呎，将发展成精品住宅。

宝珊道4万呎独立屋瞩目 前《色，戒》拍摄地

集团与嘉华合作发展的宝珊道28号已取得入伙纸，市场推广工作正在进行中，庄家丰透露，项目为总楼面面积约4.4万方呎的独立屋，包括一层楼高6米的客厅及用餐区，连同其他用作娱乐及住宅套房的空间合共8层。

集团与嘉华合作发展的宝珊道28号已取得入伙纸，市场推广工作正在进行中。

庄家丰透露，项目为总楼面面积约4.4万方呎的独立屋，包括一层楼高6米的客厅及用餐区，连同其他用作娱乐及住宅套房的空间合共8层。

宝珊道28号原址为一幢三层高住宅，于1958年落成，曾是2007年电影《色，戒》其中一个外景拍摄场地，2010年庄士集团及嘉华合作，作价3.25亿购入，各占50%权益。

现时，人工智能（AI）技术，协助住户追求更舒适的居住体验，提供「无感却贴心」的管家式服务。庄家丰指，期望AI日后发展能够监测设备异常，提前建议检修、学习住户作息并适时温馨提示。

记者 吴琳璇