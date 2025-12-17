长沙湾「一组唐楼」3720万易手 买家计划重建后长线收租赢大额回报

上市公司简朴新生活主席陈洪楷及Owl Square共居集团潘解颐继日前短炒红磡旧楼，劲赚1200万，持货一年升值46%，市场瞩目；陈洪楷及潘解颐亦食髓知味，最新斥资3720万购入长沙湾「一组唐楼」，涉及9伙，具重建价值，平均呎价4590元。

简朴新生活主席陈洪楷等承接

美联旺舖高级区域营业董事张殷焌表示，长沙湾青山道一组唐楼群交易，涉9个单位，近期活跃于楼市投资的上市公司简朴新生活主席陈洪楷及Owl Square共居集团潘解颐等人士合组财团，以总价3720万购入，长沙湾青山道268、280及282号的一至三楼，总实用面积约8,103方呎，平均每个单位作价约413万，呎价约4590元。

分间套房作长线收租

陈洪楷表示，集团计划投入资金将物业重新装修，分间套房作长线收租，预计回报率大幅提升，提供现金流收入。他又说，长远而言，连同上述3个号数，该处共有8幢相连3层高唐楼，地盘面积逾8000方呎，属罕有市区项目，以地积比上限计算，每方呎可重建楼面地价约2000余港元。与近期强拍成功的顺宁道308至314号公务员合作社项目地价相若，反映是次购入价具竞争力。陈洪楷补充，在「楼市走势相对股市落后」宏观背景下，购入该组物业，属难得机遇。

陈潘两人近日沽售红磡马头围道96号全幢住宅，劲赚1200万，楼高11层，每层实用面积由537至576方呎，合共约6288方呎，以3800万易手，平均每呎6043元，月租23.3万，料回报逾7厘，上述物业买家看中该住宅适宜改装共居及学生宿舍，并接近都会大学及理工大学等，配套完善。

陈潘两人去年12月以共2592.5万购入，为银主盘，持货约11个月间帐面获利约1207.5万，升值逾46%。