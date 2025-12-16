Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

观塘宏基资本大厦 叫价7300万 平均呎价约6045元

楼市动向
更新时间：14:21 2025-12-16 HKT
宏基资本大厦为观塘区内其中一幢甲厦，美联工商客户经理袁锦标表示，宏基资本大厦中层全层放售，建筑面积约12076方呎，意向价为7300万，平均呎价约6045元。

意向呎价约6045元

该全层单位楼底高约12呎5吋，坐拥烟花海景，远眺启德邮轮码头，大厦另配备5部客梯及1部货梯，并且采用中央冷气系统，管理费每方呎则约3.5元，以维持成本合理。

袁锦标亦补充，物业坐落观塘海滨道135至137号，属九龙东门廊位置，只需步行数分钟，即可抵达港铁牛头角站，而周边设多条巴士及小巴路线，往返九龙湾、启德及港岛东等。

随着观塘海滨持续发展及商业配套升级，同类型坐拥永久海景的甲厦全层单位，预计前景看高一线。

宏基资本大厦中层全层放售，意向价7300万。
上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

