巨额商厦交投升温 业界指甲厦价格暴跌7成 造就吸纳时机

商厦市况逐步好转，今年市场暂录6宗造价10亿或以上商厦成交，总涉资逾211亿，买家为中资或本地用家为主，当中更有4宗确认由用家承接，业界认为，写字楼价格由高位暴跌50%至70%，现时不失入市时机，料大手买卖陆续有来。

4幢获用家承接 共约157亿

今年市场暂录的大手商厦，有4宗确认由用家承接，包括港岛壹号中心作价72亿，中环交易广场一期63亿，湾仔中国华融大厦全幢11.6亿，中环尚至医疗大楼全幢逾10亿，总金额156.6亿。

近期，丰树泛亚公布，与独立第三方签订买卖协议，出售又一城商业大楼，涉资19.6亿，相当于今年11月底估值金额，预计明年2月完成交易。

丰树泛亚沽售九龙塘又一城商业大楼，涉资19.6亿。

该商厦楼高4层，以租用面积接近22.9万方呎计算，平均呎价约8558元。根据丰树泛亚透露，该商厦共有7个租客，今年9月底的出租率为94.2%。市场盛传该商厦由「邻居」城市大学承接，城大接受本报查询时则表示「城大对事件没有回应」。

除前述又一城的交易，今年写字楼交易金额皆十分巨大，置地公司率先在今年4月售出中环交易广场一期42至50楼写字楼连平台部分舖位，买家为港交所，物业作为自用，作价63亿。

中国建设银行大厦一半权益由京东以35亿承接。

港岛壹号中心72亿瞩目

同系内文华东方的铜锣湾全新商厦港岛壹号中心，10月获中资阿里巴巴和蚂蚁集团购入13层楼面等，作价72亿，作为在港的大本营。京东上周三确认购入中环中国建设银行大厦一半权益。还有，中环皇后大道中122至126号尚至医疗大楼全幢今年8月以逾10亿元易主，由中资券商东吴证券（香港）购入自用。

阿里巴巴和蚂蚁集团购港岛壹号中心13层楼面，作价72亿，市场瞩目。

价格暴跌 造就吸纳时机

美联商业首席营业董事麦世强表示，写字楼价格累积跌幅显著，幅度50%甚至更高，对用家来说，是难得机会吸纳作为长线自用，预期大手交易陆续有来。

他续说，由于市况不济，政府暂缓商厦土地供应，随着经济复苏，写字楼库存逐步减少，租金有机会止跌回升，相信最坏时间已成过去。

英皇国际以11.6亿向华侨银行出售位于湾仔中国华融大厦，华侨银行香港企业银行及金融机构高级董事总经理韦耀早前指，集团去年已在中环、湾仔、铜锣湾一带寻找合适物业，是次购入物业基本上将为自用，又指香港为该行双枢纽之一，会继续投资在港设施支持业务，交易亦反映集团对香港的信心。