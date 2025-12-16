佐敦柯士甸道巨舖3402万易手 20年间升值约4倍 投资者承接 连约回报逾5厘

近期投资物业交投趋热闹，佐敦柯士甸道与上海街交界单边舖，以3402万易手，平均呎价16499元，原业主为珠江船务相关人士，物业于逾20年间升值约4倍，新买家料回报逾5厘。

上址为佐敦上海街1至7号永发大厦地下2至4号舖，建筑面积约2062方呎，以约3402万易手，呎价约16499元，该巨舖由李锦基越南餐厅承租，月租约14.6万，新买家料回报约5.2厘。原业主为Chu Kong Shipping Co. Ltd，1981年先以539.9万买入3号及4号舖，其后在1986年以162万增购2号舖，共涉资约701.9万，持货逾20年帐面获利2798.1万，升值约4倍。

盛汇商舖基金创办人李根兴表示，上述舖位门口十分阔落，是大家难以想像的，当一个地舖座拥10呎门面，卖350万，大家一定认为非常廉宜，当一个门面逾100呎舖面，以3000多万易手，同样很抵买，上述巨舖位处单边，舖面逾100呎，虽然并非核心街道，惟人流聚集，该舖对面为豪宅港景峰，附近住宅、酒店及商厦林立，距离弥敦道闹市约3分钟步程。

市场人士表示，近期投资者出动，部分还是首次涉足舖位，市场不乏舖位供应，包括美国麦当劳推出8个舖位，短时间内售出6部，回报由4厘至逾7厘不等，两年前，不少银行以高息吸取存款，投资者将资金存入银行「食息」，现时随着息口回落，不少资金再度投入舖市。

现时舖位亦不乏细码选择，而且并非「欺骗投资者」的商场㓥舖，而是实实在在地舖，本月初，尖沙咀山林道4号恒贸商业中心地下1号舖地盘，属银主盘，建筑面积约250呎，市传以400万易手，旧租客同发大押，惟现时以交吉交易，该舖位曾于2010年8月以845万成交，若比较现时最新成交价，持货15年贬值445万，物业跌幅52.66%。不过，该舖位门面大约6呎，并没有10呎。