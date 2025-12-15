Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

楼市添动力 明年料升5%至10% 远展方文昌：用家成主导 投资客转买「砖头」

楼市动向
更新时间：10:02 2025-12-15 HKT
发布时间：10:02 2025-12-15 HKT

尽管上周本港银行未有跟随美国减息，然而现时最优惠利率已重返加息周期前水平，远东发展地产总裁方文昌认为，在息口下行、租金破顶等一连串利好因素带动下，用家加快置业步伐，投资客亦转买「砖头」，有信心楼市反弹只是刚开始，明年楼价料升5%至10%。

访问言论重点

  • 息口向下减轻供楼负担，增加用家置业意欲
  • 租金破顶吸引投资者重投物业市场
  • 楼市走势相对股市落后，现时反弹只是刚开始
  • 预期明年楼价上升5%至10%
  • 与市建局合作的西营盘桂香街项目，料明年第三至第四季推售
  • 屯门蓝地及荃湾油柑头项目正申请补地价，预期分别提供约1300伙及约600伙

方文昌接受本报访问时表示，自从去年9月进入减息周期，本港银行五度跟随美国减息，累积减幅达0.875厘，现时最优惠利率已重返加息周期前水平，因此即使上周本港银行未有跟随美国减息，供楼负担已经大为减轻，增加用家置业意欲，对楼市有正面支持。

远东发展营业及市务总经理陈富强（左）、远东发展地产总裁方文昌（右）。
与此同时，政府积极引入外来人才，加上放宽本地大学非本地生比例，刺激需求增加，租金有力进一步向上，不仅吸引越来越多租客「转租为买」，同时部分来港一段时间专才，当融入本地生及工作环境之后，见租金上升，买楼较租楼划算，将会选择置业生根，成为楼市生力军。

方文昌又说，息口向下而租金稳步上扬，加上之前不少银行以高息定存吸客，不少资金存入银行赚取高息，随着息率自高位回落，买楼收租吸引力增加，投资者重新衡量之后，将资金重投「砖头」。

事实上，差估署数据显示，今年9月私宅租金指数报200.2点，已经突破2019年8月旧纪录，10月指数维持历史高位；10月私宅售价指数按月升0.41%，连续五个月上升，创过去4年来最长升浪，租售价齐升，显示楼市走势继续向好。

发展商重价又重量

受惠楼市气氛好转，发展商纷纷加快推盘步伐，并且取得不俗销情，令到新盘货尾库存量跌至约1.9万伙。方文昌表示，新盘定价压力已较之前减轻，发展商心态将由以往的「先求量、后求价」，改为重价又重量，况且近年政府减少推地，未来住宅供应减少，令楼价具上升动力。

楼市反弹刚开始

方文昌续指，股市向来是经济火车头，今年以来恒生指数已经累积上升逾30%，楼市走势相对落后，整体楼价依然较2021年高位低出逾26%，「股市先行、楼市随后」是传统智慧，预期楼市反弹只是刚开始，明年楼价将上升5%至10%。

另外，远东发展营业及市务总经理陈富强表示，有见AI（人工智能）成为大趋势，集团在新盘设计及开则方面，均会运用AI技术，同时透过AI自学系统进行客户分析，因应住户的习惯及需求，优化物管团队运作及服务流程，进一步提升服务质素。

建筑工程方面，现时使用BIM（建筑信息模拟），利用AI协助缩短工期、预测物料供应流程。工地安全方面，装置智能系统，评估工作风险，防止事故发生等，从而确保安全。

西营盘项目最快明年第三季推售

2025年即将结束，发展商纷纷部署明年推盘计划。远展陈富强表示，集团与市建局合作的西营盘桂香街项目，将于明年第三至第四季推出，项目提供约200伙，主打市场需求殷切的中小户单位。

料租金回报理想

上述项目为远东发展于2022年8月，以12.4亿投得，平均每方呎楼面地价13085元。项目邻近港铁西营盘站，步程仅约2至3分钟，同时位处名校校网，同区住宅呎租可达70元或以上，料租金回报理想，相信会受投资者垂青。

至于与伙拍兰桂坊集团等合作发展的西贡蚝涌项目，正在申请预售楼花，预期明年下半年推售，设有26幢洋房，面积均逾2000方呎。资料显示，项目位于前亚洲电视片厂对面，占地约76446方呎，2021年完成补地价，涉资3.6986亿。

远展与新世界合作的启德柏蔚森，目前累沽798伙，套现逾56亿。由于区内多个屋苑先后落成入伙，社区越来越成熟，同时交通配套不断改善，余下单位具一定提价空间。

柏蔚森1座28楼A：

远展方文昌又表示，屯门蓝地住宅项目可建楼面约48万方呎，预期可提供约1300单位，现正申请补地价。

荃湾油柑头项目亦正在申请补地价。根据发展商之前向城规会递交的资料显示，构思中将发展3幢26至27层高的住宅大厦，提供613个住宅单位。

记者 吴琳璇摄影 叶伟豪

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

