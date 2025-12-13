内地优才来港不足2年成功上车 700万购上环两房户做业主 一个原因只拣港岛楼

近年政府积极抢人才，吸引不少内地专业人士南下香港发展。现年30岁、来自湖北的港漂Tom（化名）便是其中一人。他来港不足两年，今年8月斥资约700万元购入上环一个两房单位，实现港漂「上车梦」。Tom向《星岛头条》表示，自己只钟情港岛区物业，认为除自住便利外，更具投资价值，深信港岛住宅较其他区更保值，楼价大跌空间不大。

优才计划来港 年收入近百万

Tom曾在英国留学，毕业后在上海金融业工作，学历背景优异且工作顺利。不过，他希望体验更国际化的生活节奏，于是在2023年透过「优秀人才入境计划」举家来港。现时他在金钟一家金融机构任职，与太太两人的年收入近100万元。

去年，Tom与太太决意留港发展，并以获取香港永居为目标，表示「到了安家的年龄，需要有个稳定的居所」，于是开始密密睇楼，先后参观过湾仔、北角、筲箕湾、黄竹坑及启德等多个区域。最后，他决定购入上环帝后华庭一个两房间隔的单位，实用面积约400方呎，楼价约700万元。

帝后华庭由市建局、新世界及长实联合发展，由2003年开始入伙，楼龄约19年，项目共有3座。屋苑位置亦十分便利，邻近许多咖啡店及民生小店，5分钟即可抵达西营盘地铁站。另外，项目所属的小学11校网，有不少传统名校可供选择。

Tom表示，上环离工作地点近，交通便利，而且不论到九龙还是北上深圳都很方便。更重要的是，他认为港岛区的物业保值能力比较强，即使日后不居住，租金回报率亦较其他区理想。

供楼与租金相距不远 楼价回落成入市时机

买楼之前，Tom与太太租住湾仔单位，月租约1.6万元，对比起买楼成本，他认为差距不大。据他透露，单位首期约200多万元，承造约7成按揭，每月供款约2万元，「从经济角度考虑，租房两个人住也要1万多接近2万，现在供楼也是2万多一点，相差不大，而且买房有额外的升值空间。」其次，他观察到香港楼市经过前几年的回落，价格已相对合适，是入市的好时机。

看好启德长远潜力

谈及睇楼历程，Tom曾考察湾仔、北角、筲箕湾、黄竹坑及启德等多区，他坦言「筲箕湾连接中环不算方便，黄竹坑靠南港岛线，商业气氛和配套仍未成熟。」

至于广受普通话拼音买家钟情的启德，他认为区内规划完善、潜力不俗，但靠近港铁站附近的屋苑楼价偏高，认为性价比不及上环。不过，如果经济条件允许，未来他亦可能再入市，购买位于启德地铁站附近的单位作投资用途，长远来看具有发展潜力。

海味店太多成「唯一缺点」

对于新居所的上环，Tom认为区内配套设施完善，「附近有西港城、港澳码头，吃东西的选择也多，从上环地铁站到西营盘港大那一带都有不少餐厅」。他笑言唯一的缺点应该是海味店太多，「日常生活中对海味的需求没那么强。」

目前Tom正在装修新居，预计花费逾30万元。当被问及为何不直接购买免除装修烦恼的一手新楼时，他解释，去年新楼推出不多，选择性有限，更重要的是，新楼不但呎价较高，实用性亦不强，「现在新楼350呎都可以分两房，但住起来真的太局促。」对他而言，上环旧楼「性价比高、配套成熟」，是实现港漂「上车梦」的理想选择。

小红书@小瓜看世界